Động thái lạ của Sancho

Jadon Sancho gây chú ý từ một bài đăng khó hiểu trên mạng xã hội, phản ánh những trăn trở của anh sau nửa đầu mùa giải 2025/26 nhiều khó khăn.

Sancho đang trải qua quãng thời gian khó khăn.

Ngôi sao 25 tuổi đăng tải loạt hình ảnh kèm những thông điệp mang màu sắc cá nhân và nội tâm. "Bạn phải có mục đích để ở lại bên tôi trong mùa giải mới", Sancho viết.

Những cụm từ ngắn gọn như "Theo đuổi mục tiêu", hay "Khoảng cách - Sự im lặng - Sự bình yên" càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về trạng thái tinh thần cũng như tương lai của cầu thủ từng được kỳ vọng là ngôi sao hàng đầu nước Anh.

Trên sân cỏ, thực tế không mấy tươi sáng. Kể từ khi chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn, Sancho chưa một lần đá chính tại Premier League. Sau 8 lần vào sân từ ghế dự bị, tổng thời gian thi đấu của anh mới dừng ở 127 phút, chưa ghi bàn hay kiến tạo. Vai trò mờ nhạt trái ngược hoàn toàn với danh tiếng và mức lương mà anh đang hưởng.

Dẫu vậy, HLV Unai Emery vẫn kiên nhẫn. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Sancho cần thời gian để tìm lại chính mình, đồng thời tin rằng cầu thủ chạy cánh vẫn có thể đóng góp trong giai đoạn lượt về nếu cải thiện cường độ tập luyện và sự tập trung.

Trong khi đó, tương lai của Sancho vẫn là dấu hỏi lớn. Hợp đồng của anh với MU sẽ đáo hạn cuối mùa. "Quỷ đỏ" còn tùy chọn gia hạn thêm một năm nhằm giữ quyền chủ động chuyển nhượng. Tuy nhiên, dưới thời HLV Ruben Amorim, Sancho không còn nằm trong kế hoạch và bị đưa vào diện thanh lý.