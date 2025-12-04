Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sancho cùng đồng đội đua vô địch

  Thứ năm, 4/12/2025 05:33 (GMT+7)
Rạng sáng 4/12, Aston Villa đánh bại Brighton 4-3 ở vòng 14, qua đó vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ kém Arsenal 6 điểm.

Trận đấu bắt đầu không thuận lợi cho đội khách khi thủ thành số một Emiliano Martinez chấn thương ngay lúc khởi động, buộc Marco Bizot phải vào sân thay thế. Thủ môn dự bị của đội khách mắc sai lầm sớm ở phút thứ 9 khi xử lý lỗi sau quả phạt góc, tạo điều kiện để Jan Paul van Hecke đánh đầu mở tỷ số cho Brighton.

Brighton tiếp tục gây sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt khi cú căng ngang của Jack Hinshelwood chạm chân Pau Torres khiến Bizot bất lực ở phút 29.

Aston Villa lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân đối thủ.

Tưởng như Villa sẽ sụp đổ, nhưng họ bất ngờ vùng lên mạnh mẽ cuối hiệp một. Chỉ 8 phút trước giờ nghỉ, Ollie Watkins băng vào đệm bóng từ đường căng ngang của Ian Maatsen rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đến thời gian bù giờ, Watkins tiếp tục tỏa sáng với pha thoát xuống tốc độ, dứt điểm lạnh lùng hạ Verbruggen, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Villa thi đấu hoàn toàn áp đảo. Phút 60, Matty Cash treo bóng khó chịu để Amadou Onana bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp đội khách dẫn ngược 3-2. Phút 78, Donyell Malen ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 sau pha bóng lập bập trong vùng cấm. Brighton cố vùng vẫy nhưng chỉ có thể thu về bàn thứ 3 sau pha cứa lòng của Van Hecke ở phút 87.

Chiến thắng thứ 8 trong 9 vòng gần nhất giúp Aston Villa tiến một mạch lên vị trí thứ 3 với 27 điểm. Ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Unai Emery sẽ chạm trán đội đầu bảng Arsenal trên sân nhà Villa Park.

