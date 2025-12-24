Đãi ngộ 'khó tin' của Ronaldo ở Saudi Arabia

Cristiano Ronaldo khiến làng bóng đá thế giới choáng ngợp khi những chi tiết về đãi ngộ và đặc quyền của anh tại Saudi Arabia được hé lộ.

Ronaldo tăng đáng kể thu nhập nhờ sang Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều nguồn tin Ronaldo đang nhận tổng thu nhập lên tới khoảng 658 triệu USD , hoàn toàn miễn thuế. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá, giúp CR7 bỏ xa mọi ngôi sao khác về mức thu nhập.

Ngoài mức lương khổng lồ, Ronaldo còn được cung cấp máy bay riêng phục vụ việc di chuyển, cùng một căn biệt thự hạng sang trị giá khoảng 14 triệu USD , đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh và tiện nghi cao cấp.

Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt và tập luyện ở mức tối ưu, Ronaldo được bố trí đội ngũ 16 nhân viên toàn thời gian, bao gồm đầu bếp riêng, huấn luyện viên thể lực, chuyên gia phục hồi, đội ngũ an ninh và trợ lý cá nhân. Đây là điều hiếm thấy ngay cả với những ngôi sao hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh lương cứng, các khoản thưởng theo thành tích của Ronaldo cũng đặc biệt hấp dẫn. Anh được thưởng khoảng 110.000 USD cho mỗi bàn thắng và 55.000 USD cho mỗi pha kiến tạo. Nếu giành danh hiệu Vua phá lưới, Ronaldo sẽ nhận thêm 5,5 triệu USD .

Ronaldo đang là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Trong trường hợp Al Nassr vô địch toàn bộ các giải đấu trong một mùa giải, khoản thưởng có thể lên tới 11 triệu USD , trong khi chức vô địch AFC Champions League mang về cho anh khoảng 9 triệu USD .

Ngoài sân cỏ, Ronaldo tiếp tục khẳng định giá trị thương mại vượt trội. Các hợp đồng tài trợ cá nhân mang về cho anh khoảng 83 triệu USD mỗi năm. Đặc biệt, CR7 còn nắm giữ 15% cổ phần tại Al Nassr, ước tính trị giá khoảng 45 triệu USD , cho thấy vai trò của anh không chỉ là một cầu thủ mà còn là đối tác chiến lược của CLB.

Những đặc quyền này biến Ronaldo trở thành biểu tượng lớn nhất của bóng đá Saudi Arabia hiện nay. Sự hiện diện của anh không chỉ nâng tầm Al Nassr mà còn góp phần đưa Saudi Pro League lên bản đồ bóng đá thế giới.

