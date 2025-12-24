Arsenal đang là đội bóng hay nhất thế giới?

Arsenal của HLV Mikel Arteta khép lại năm 2025 bằng những thành tích ấn tượng.

Arsenal có phong độ tốt ở nhiều đấu trường. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 24/12, Arsenal dù gặp nhiều khó khăn vẫn đánh bại Crystal Palace trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết League Cup. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Arteta giành chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng đấu cuối cùng của Premier League trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Thắng lợi này giúp “Pháo thủ” giành trọn 3 điểm, qua đó trở lại ngôi đầu bảng Premier League, vượt qua kình địch Manchester City.

Theo đánh giá mới nhất của Opta Analyst, cổng thống kê và phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới bóng đá, Arsenal hiện được xếp hạng là đội bóng số một thế giới. Đội chủ sân Emirates không chỉ dẫn đầu Premier League về hiệu suất thi đấu, mà còn được Opta chấm điểm cao nhất về khả năng trình diễn cũng như triển vọng tiến sâu tại Champions League mùa này.

Xếp sau Arsenal trong top 5 lần lượt là Bayern Munich, Man City, PSG và Barcelona. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Premier League mùa trước là Liverpool chỉ đứng ở vị trí thứ 6.

Arsenal có phong độ thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, Arsenal bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị trí số một tại Premier League. Tuy nhiên, quá khứ lại mang đến cho người hâm mộ “Pháo thủ” không ít lo lắng. Ở bốn lần trước đó, Arsenal đều không thể bảo toàn lợi thế để đăng quang khi mùa giải khép lại.

Dù vậy, các con số thống kê tổng thể lại mang đến niềm tin cho các cổ động viên Arsenal. Trong kỷ nguyên Premier League, có tới 17 trong số 33 đội dẫn đầu bảng vào dịp Giáng sinh đã lên ngôi vô địch vào cuối mùa, tương đương tỷ lệ thành công 51,5%.

Nếu xét rộng hơn trong toàn bộ lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh với 126 mùa giải, tỷ lệ này vẫn đạt mức 44,4%, đủ để Arsenal có cơ sở hy vọng.

Dưới thời HLV Arteta, Arsenal sở hữu lối chơi được tổ chức chặt chẽ, hàng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng kiểm soát trận đấu ngày càng hoàn thiện. Điều cần "Pháo thủ" cải thiện chính là sự ổn định ở giai đoạn then chốt.

