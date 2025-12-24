Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Flick đòi Barcelona mua cầu thủ

HLV Hansi Flick đề nghị ban lãnh đạo chiêu mộ thêm trung vệ để khắc phục lỗ hổng ở hàng thủ Barcelona.

HLV Flick muốn tìm kiếm thêm nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Mundo Deportivo tiết lộ Flick nói thẳng với ban lãnh đạo Barcelona rằng để có thể giành các danh hiệu và cạnh tranh tại Champions League, đội bóng cần bổ sung một trung vệ chất lượng cao ngay tháng 1 tới.

Vấn đề hàng thủ của Barcelona trở nên nghiêm trọng sau chấn thương nặng của Andreas Christensen. Trung vệ người Đan Mạch bị rách một phần dây chằng chéo trước đầu gối trái trong buổi tập, phải nghỉ thi đấu khoảng 3-4 tháng hoặc có thể kéo dài hơn.

Đây là tổn thất lớn, khiến Christensen gần như chắc chắn vắng mặt đến hết mùa giải 2025/26. Ngoài ra, Ronald Araujo vẫn đang trong giai đoạn hồi phục liên quan đến sức khỏe tinh thần và chưa thể trở lại thi đấu ngay lập tức.

Hiện tại, Flick chỉ còn hai trung vệ thuần túy là Pau Cubarsi và Eric Garcia, cùng một số phương án chữa cháy như Gerard Martin (có thể chơi trung vệ trái) hoặc Jules Kounde. Flick thừa nhận sau trận thắng Villarreal 2-0 rằng đội bóng cần chiêu mộ trung vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Ông nhấn mạnh nhu cầu củng cố hàng thủ để duy trì cạnh tranh ở La Liga và Champions League. Giám đốc Thể thao Deco cũng hoàn toàn đồng tình với Flick. Barcelona ưu tiên một trung vệ có thể chơi đa năng, với phong cách tương tự Inigo Martinez. HLV Flick từng cho rằng Barca sai lầm khi để Martinez rời đi hè này.

Hansi Flick Barcelona

