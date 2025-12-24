Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Zirkzee tan mộng

  • Thứ tư, 24/12/2025 08:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Joshua Zirkzee từng kỳ vọng sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên ở đội bóng mới trong bối cảnh World Cup 2026 cận kề.

Theo Sky Sports Italy, Manchester United từ chối đề nghị mượn Joshua Zirkzee của AS Roma và chỉ sẵn sàng xem xét một vụ chuyển nhượng vĩnh viễn.

"Số tiền thu được sẽ được sử dụng để chiêu mộ Antoine Semenyo. MU tin rằng việc đổi Zirkzee lấy Semenyo sẽ là một sự nâng cấp đáng kể cho đội hình với chi phí thấp", tờ báo thể thao này cho biết.

Zirkzee anh 1

MU chỉ muốn bán đứt Zirkzee với giá hơn 30 triệu bảng ngay trong tháng 1.

Trước đó, báo chí Anh tiết lộ các cuộc đàm phán về điều khoản cá nhân giữa Roma và Zirkzee diễn ra tích cực. Cựu cầu thủ Bologna muốn rời MU và gần như gật đầu với các điều khoản cá nhân của Roma. "Giallorossi" coi Zirkzee là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công, với khả năng chơi linh hoạt và tiềm năng phát triển lâu dài.

Đội bóng thủ đô mong muốn hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt, nhưng Manchester United lại chần chừ bởi một số cầu thủ vắng mặt do chấn thương hoặc tham dự AFCON 2025. Giờ đây, cánh cửa gia nhập Roma dưới dạng cho mượn của Zirkzee đã đóng lại hoàn toàn.

Zirkzee được định giá khoảng 30,5 triệu bảng. Cầu thủ sẵn sàng cân nhắc các lời mời trong tháng 1, trong bối cảnh cần ra sân nhiều hơn để cạnh tranh suất lên tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Haaland học hỏi huyền thoại MU

Erling Haaland bất ngờ gặp gỡ và trao đổi với huyền thoại MU Ole Gunnar Solskjaer trước chuyến làm khách của Man City tới sân Nottingham Forest vào ngày 27/12.

4 giờ trước

Duy Anh

Zirkzee MU Zirkzee Premier League

    Đọc tiếp

    Vi sao Hojlund hop Serie A hon Premier League hinh anh

    Vì sao Hojlund hợp Serie A hơn Premier League

    50 phút trước 10:10 24/12/2025

    0

    Một chiếc cúp, một dòng chú thích sáu chữ và rất nhiều dư âm. Rasmus Hojlund đang tìm lại chính mình ở Napoli, còn MU buộc phải nhìn lại cách họ dùng tiền đạo trẻ này.

    Rodrygo tu choi Pep hinh anh

    Rodrygo từ chối Pep

    2 giờ trước 09:23 24/12/2025

    0

    Man City đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Rodrygo Goes, nhưng chân sút người Brazil muốn ở lại Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý