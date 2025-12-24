Zirkzee tan mộng

Joshua Zirkzee từng kỳ vọng sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên ở đội bóng mới trong bối cảnh World Cup 2026 cận kề.

Theo Sky Sports Italy, Manchester United từ chối đề nghị mượn Joshua Zirkzee của AS Roma và chỉ sẵn sàng xem xét một vụ chuyển nhượng vĩnh viễn.

"Số tiền thu được sẽ được sử dụng để chiêu mộ Antoine Semenyo. MU tin rằng việc đổi Zirkzee lấy Semenyo sẽ là một sự nâng cấp đáng kể cho đội hình với chi phí thấp", tờ báo thể thao này cho biết.

MU chỉ muốn bán đứt Zirkzee với giá hơn 30 triệu bảng ngay trong tháng 1.

Trước đó, báo chí Anh tiết lộ các cuộc đàm phán về điều khoản cá nhân giữa Roma và Zirkzee diễn ra tích cực. Cựu cầu thủ Bologna muốn rời MU và gần như gật đầu với các điều khoản cá nhân của Roma. "Giallorossi" coi Zirkzee là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công, với khả năng chơi linh hoạt và tiềm năng phát triển lâu dài.

Đội bóng thủ đô mong muốn hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt, nhưng Manchester United lại chần chừ bởi một số cầu thủ vắng mặt do chấn thương hoặc tham dự AFCON 2025. Giờ đây, cánh cửa gia nhập Roma dưới dạng cho mượn của Zirkzee đã đóng lại hoàn toàn.

Zirkzee được định giá khoảng 30,5 triệu bảng. Cầu thủ sẵn sàng cân nhắc các lời mời trong tháng 1, trong bối cảnh cần ra sân nhiều hơn để cạnh tranh suất lên tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.