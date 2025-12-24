Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Haaland học hỏi huyền thoại MU

Erling Haaland bất ngờ gặp gỡ và trao đổi với huyền thoại MU Ole Gunnar Solskjaer trước chuyến làm khách của Man City tới sân Nottingham Forest vào ngày 27/12.

Haaland được cho là tìm kiếm kiến thức từ Solskjaer.

Ngôi sao người Na Uy đang trải qua mùa giải bùng nổ. Haaland ghi 25 bàn thắng cho Man City trên mọi đấu trường, đồng thời góp công lớn giúp đội tuyển Na Uy giành vé dự World Cup. Hôm 20/12, chân sút 25 tuổi tiếp tục khẳng định đẳng cấp với cú đúp vào lưới West Ham, cho thấy phong độ săn bàn đáng sợ.

Dẫu vậy, Haaland vẫn không ngừng tìm cách hoàn thiện bản thân. Trước cuộc đối đầu với Nottingham Forest, tiền đạo của "The Citizens" dành thời gian trò chuyện cùng Solskjaer, một trong những sát thủ vòng cấm lừng danh của bóng đá Na Uy và Premier League.

Trên trang cá nhân, Haaland đăng tải hình ảnh chụp cùng Solskjaer kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Knowledge" (Kiến thức), như một lời khẳng định anh đang học hỏi kinh nghiệm từ người đàn anh. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, với bình luận hài hước từ Jack Grealish: "Ole Gunnar Knowledge".

Solskjaer rõ ràng là "kho tư liệu sống" với Haaland, đặc biệt khi nhắc đến Forest. Huyền thoại MU từng đi vào lịch sử Premier League khi ghi 4 bàn chỉ trong 18 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp công lớn vào chiến thắng 8-1 của MU trước đối thủ vào tháng 2/1999. Đó là một trong những màn trình diễn cá nhân hay nhất giải đấu.

Mối quan hệ giữa hai người được xây dựng từ rất sớm. Solskjaer dẫn dắt Haaland tại Molde trong những năm đầu sự nghiệp. Kể từ đó, họ luôn giữ liên lạc dù Haaland tỏa sáng rực rỡ tại Etihad thay vì Old Trafford. Đáng chú ý, chính Solskjaer từng đề xuất MU chiêu mộ Haaland với giá chỉ 4 triệu bảng vào năm 2018, nhưng thương vụ không thành.

