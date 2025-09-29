Châu Ngọc Quang đứt dây chằng

Tiền vệ Châu Ngọc Quang của Ninh Bình chấn thương nghiêm trọng trước ngày tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Châu Ngọc Quang chấn thương trước thềm tuyển Việt Nam hội quân.

Cầu thủ sinh năm 1996 dính chấn thương ở trận Ninh Bình hòa Hải Phòng 2-2 trên sân Lạch Tray tối 28/9. Đáng chú ý, Châu Ngọc Quang không va chạm với ai. Anh chỉ góp mặt trong 15 phút trước khi rời sân vì đau.

Theo kết quả chụp chiếu, Ngọc Quang bị đứt dây chằng đầu gối phải. Cựu sao HAGL dự kiến sẽ phẫu thuật vào ngày 2/10 và nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng, thậm chí lâu hơn. Mùa giải 2025/26 coi như khép lại với Ngọc Quang. Ngoài ra, anh sẽ vắng mặt ở tuyển Việt Nam cho đến hết vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đây là tổn thất lớn cho cả Ninh Bình lẫn tuyển quốc gia. Sau 5 trận, Ngọc Quang góp công lớn vào chuỗi bất bại của tân binh V.League. Trong màu áo tuyển Việt Nam, anh cũng thường xuyên được HLV Kim Sang-sik tin dùng thời gian qua nhờ khả năng chơi cơ động, pressing tốt và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Sự vắng mặt dài hạn của Ngọc Quang buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại cho tuyến giữa tuyển Việt Nam. Đồng thời, chấn thương của cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về lịch thi đấu dày đặc, ảnh hưởng lớn đến thể trạng cầu thủ.

Chiều ngược lại, việc thiếu vắng tiền vệ 29 tuổi có thể mở ra cơ hội cho những gương mặt mới. Các tài năng U23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Xuân Bắc hay Việt kiều Viktor Lê đều là những phương án khả dĩ để thử nghiệm.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Nepal vào ngày 9/10 trên sân Bình Dương. Trận đấu lượt về diễn ra ngày 14/10 trên sân Thống Nhất.