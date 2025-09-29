Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vũ Văn Thanh cập nhật tình hình sau phẫu thuật

  Thứ hai, 29/9/2025 09:31 (GMT+7)
Hậu vệ Vũ Văn Thanh đã có những chia sẻ đầu tiên về quá trình hồi phục sau khi trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương cổ chân.

Văn Thanh chia sẻ những hình ảnh đầu tiên sau quá trình điều trị chấn thương. Ảnh: FBNV.

Trong loạt ảnh mới đăng tải, cầu thủ thuộc biên chế CAHN vẫn phải phụ thuộc vào nạng để di chuyển. Văn Thanh chưa thể tự đi lại, song gương mặt luôn rạng rỡ và tinh thần tích cực. Hình ảnh này phần nào trấn an người hâm mộ, bởi trước đó không ít cổ động viên lo lắng khi anh bất ngờ dính chấn thương nặng và không thể ra sân thi đấu.

Đặc biệt, trong quãng thời gian khó khăn, Văn Thanh nhận được sự chăm sóc tận tình từ bạn gái Trần Bích Hạnh. Cô nàng đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để ở cạnh bạn trai trong suốt quá trình phẫu thuật và điều trị.

Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy sự gắn bó và đồng hành chặt chẽ. Thậm chí, để tạo không khí vui vẻ, Bích Hạnh còn hài hước thử dùng đôi nạng của Văn Thanh để “pha trò”, khiến anh bật cười và gọi cô bằng biệt danh “báo thủ”.

Vu Van Thanh anh 1

Quá trình điều trị chấn thương của Văn Thanh luôn có bạn gái đồng hành. Ảnh: FBNV.

Văn Thanh tiến hành phẫu thuật hôm 7/9. Ca phẫu thuật kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, các bác sĩ tiến hành gọt xương, nối dây chằng và xử lý phần sụn chêm bị tổn thương. Đây là ca phẫu thuật phức tạp, đòi hỏi quá trình hồi phục dài hạn. Theo dự kiến, hậu vệ gốc Hải Dương cần từ 6 đến 7 tháng mới có thể trở lại sân cỏ.

Điều này đồng nghĩa Văn Thanh sẽ vắng mặt trong phần lớn mùa giải 2025/26 cùng CAHN, đồng thời bỏ lỡ nhiều trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ vẫn dành nhiều lời động viên cho Văn Thanh, tin rằng hậu vệ 29 tuổi sẽ trở lại với phong độ cao nhất để tiếp tục cống hiến cho CLB cũng như tuyển Việt Nam.

