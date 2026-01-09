Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh hỗn loạn trong trận Arsenal gặp Liverpool

  • Thứ sáu, 9/1/2026 06:17 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Rạng sáng 9/1, Gabriel Martinelli gây tranh cãi trong trận hòa 0-0 giữa Arsenal với Liverpool thuộc vòng 21 Premier League.

Martinelli châm ngòi cho màn xô xát.

Trên sân Emirates, hành động thiếu kiềm chế của cầu thủ người Brazil với Conor Bradley khi hậu vệ Liverpool đang tỏ ra đau đớn nằm chờ cáng, châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn.

Ở những phút cuối trận, Bradley nằm sân sau pha chấn thương đầu gối nghiêm trọng và cần sự chăm sóc y tế. Tuy nhiên, Martinelli bất ngờ tiến tới, thả bóng xuống người đối thủ rồi dùng tay đẩy Bradley ra ngoài đường biên, dù cầu thủ Liverpool rõ ràng không thể tự đứng dậy.

Tình huống lập tức gây hỗn loạn trên sân, kéo theo cuộc xô xát giữa hai đội. Trọng tài Anthony Taylor buộc phải rút thẻ vàng cảnh cáo Martinelli, trong khi Ibrahima Konate cũng bị phạt vì tham gia tranh cãi.

Arsenal anh 1

Martinelli dường như nghĩ Bradley câu giờ.

Trên sóng Sky Sports, Gary Neville không giấu nổi sự tức giận. Cựu danh thủ MU gọi hành động của Martinelli là đáng xấu hổ và cho rằng tiền đạo Arsenal cần phải xin lỗi.

"Bạn không thể làm như vậy với một cầu thủ đang chờ cáng. Thật tồi tệ", Neville bức xúc.

Roy Keane cũng chỉ trích gay gắt, cho rằng việc ném bóng, đứng chồm lên rồi cố ép đối thủ rời sân khi đang chấn thương là hành vi không thể chấp nhận. Daniel Sturridge thì nhấn mạnh ranh giới giữa khát khao chiến thắng và sự tôn trọng, khẳng định Martinelli đã vượt quá giới hạn.

Bradley sau đó phải nằm trên cáng và được nhìn thấy chống nạng rời sân vận động. HLV Arne Slot tỏ ra không hài lòng nhưng phần nào thông cảm, cho rằng Martinelli có thể nghĩ đối thủ câu giờ. Dù vậy, ông thừa nhận hình ảnh ấy không đẹp, nhất là nếu chấn thương của Bradley nghiêm trọng như lo ngại.

Minh Nghi

