Liverpool tiếp lửa cho cuộc đua vô địch

Rạng sáng 9/1, Liverpool hòa Arsenal 0-0 tại Emirates, qua đó duy trì sự kịch tính cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Liverpool khiến Arsenal chưa thể bứt tốc trong cuộc đua vô địch.

Arsenal và Liverpool đã cống hiến một trận đại chiến căng thẳng nhưng không có bàn thắng tại Emirates. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2015, "Pháo thủ" không ghi bàn trong một trận đấu tại Premier League, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp của thầy trò Mikel Arteta trên mọi đấu trường.

Cuộc đua vô địch Premier League vẫn diễn ra hấp dẫn khi Man City chưa bị bỏ lại quá xa. Khoảng cách lúc này giữa hai CLB là 6 điểm.

Cuộc đối đầu được xem là màn so tài giữa ứng viên số một và nhà đương kim vô địch diễn ra với nhịp độ cao ngay từ đầu. Arsenal nhập cuộc đầy tự tin, đặc biệt là những pha lên bóng bên cánh phải của Bukayo Saka. Ngôi sao người Anh sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi cắt vào trung lộ và buộc Alisson phải trổ tài cứu thua bằng một pha đổ người xuất sắc.

Tuy nhiên, sự hưng phấn đó suýt chút nữa đã phải trả giá khi William Saliba chuyền về bất cẩn, khiến David Raya lúng túng và Conor Bradley có cơ hội dứt điểm, nhưng xà đã cứu chủ nhà khỏi bàn thua trông thấy.

Liverpool dần ổn định thế trận trong hiệp một với lối chơi kỷ luật và giàu thể lực. Milos Kerkez để lại dấu ấn bằng một pha phòng ngự xuất thần, kịp thời cản phá cú dứt điểm của Saka ngay trong vòng cấm.

Sang hiệp hai, đội khách chơi khởi sắc hơn. Florian Wirtz suýt mang về quả phạt đền sau tình huống xâm nhập vòng cấm, trong khi Dominik Szoboszlai liên tục khuấy đảo hàng thủ Arsenal bằng những cú sút xa và các pha chuyền bóng sáng tạo.

Dù vậy, cả hai đội đều thiếu đi sự sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định. Arsenal có cơ hội định đoạt trận đấu ở phút bù giờ, nhưng Gabriel lại đánh đầu chệch khung thành từ một quả phạt góc. Liverpool kéo dài chuỗi bất bại lên con số 10, tiếp tục củng cố vị trí trong top 4.

