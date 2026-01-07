Nguyễn Hiểu Minh xứng danh hòn đá tảng của U23 Việt Nam

Điểm nhấn trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở VCK U23 châu Á tối 6/1 không hẳn là khâu săn bàn, mà là hệ thống phòng ngự.

U23 Việt Nam có trận ra quân mỹ mãn tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở bức tường thành vững chãi ấy, Nguyễn Hiểu Minh cho thấy vai trò của một "hòn đá tảng" đánh bật tất cả pha bắn phá của U23 Jordan.

Tiền đạo cắm Đình Bắc chơi xông xáo, tiền đạo cánh Văn Khang để dấu ấn bằng những quả lật bóng, trong lúc tiền vệ giữa Thái Sơn đem đến cảm giác an toàn cho bệ phóng ở giữa bằng lối chơi công thủ toàn diện. Tuy nhiên, AFC bầu chọn Nguyễn Hiểu Minh là cầu thủ hay nhất trận đấu là hoàn toàn hợp lý, không một lời tranh cãi từ giới mộ điệu cũng như chuyên môn.

Đơn giản, trung vệ này làm rất tròn bổn phận của một "người cận vệ" trước cầu môn của U23 Việt Nam, bên cạnh dấu ấn rất dễ nhận thất là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 để đập tan hy vọng ngược dòng của U23 Jordan.

Công trong trong bàn thắng của Hiểu Minh thì rõ và không cần nói nhiều, bởi ai cũng thấy cú vung chân thành bàn đầy chất lượng ấy. Nhưng ca ngợi Hiểu Minh là "lá chắn thép" trước hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam có thể đem đến cho người xem cảm giác mơ hồ nếu không có những con số thống kê rạch ròi.

Hiểu Minh (trái) toả sáng trong trận thắng 2-0 trước U23 Jordan.

Thế nên, hãy nhìn vào những con số thống kê về sức tấn công của U23 Jordan để thấy sự vững chãi của hàng thủ U23 Việt Nam nói chung và màn trình diễn xuất sắc của Hiểu Minh nói riêng.

Cần phải thừa nhận rằng ở hiệp 1, U23 Việt Nam chơi quá tốt, nhất là khả năng kiểm soát của các tiền vệ giữa sân nên sức ép của U23 Jordan lên hàng thủ U23 Việt Nam là không lớn.

Con số thống kê như U23 Jordan chỉ kiểm soát bóng được 45% so với 55% của đoàn quân ông Kim Sang-sik cho thấy sự yếu thế của đội bóng Trung Á trong khâu hãm thành. Nhưng cục diện ở hiệp 2 thay đổi khi U23 Việt Nam chủ trương lùi về để phòng ngự nhằm bảo vệ tỷ số, dưỡng sức cho chặng đường dài đã tạo nên áp lực lớn cho các hậu vệ.

Bằng chứng rõ ràng là U23 Jordan kiểm soát bóng đến 58%, tung đến 14 cú sút, hưởng đến 5 quả phạt góc. Tuy nhiên, những con số ấy đều quy về một kết quả duy nhất là 0 bàn thắng khi U23 Jordan thậm chí không có cú sút trúng đích nào.

Hiểu Minh (ôm cúp) ngày càng trưởng thành trong phong cách thi đấu.

Để biến các chân sút nổi danh của U23 Jordan thành những cầu thủ… tập sự thì vai trò của Hiểu Minh rất nổi bật. Đá chính giữa trong hệ thống 3 trung vệ, cầu thủ của PVF chơi tỉnh táo, có những pha cắt bóng an toàn đảm bảo được sự chính xác tuyệt đối, nhất là những quả căng ngang của đối phương mà nếu không có sự tỉnh táo có thể biến thành những quả đá phản.

Thật vậy, trung vệ cao 1,84 m có 9 pha giải nguy, 3 tình huống đánh chặn và 2 pha tắc bóng thành công. U23 Jordan có chiều cao rất tốt nhưng dưới sự chỉ huy của Hiểu Minh, các cầu thủ của U23 Việt Nam vô hiệu hóa đến tuyệt đối các tình huống không chiến của đối phương.

Ở miếng đánh này, Hiểu Minh chơi áp sát, khiến cho đối phương không có khoảng trống để bật nhảy, chiến thắng đến mức tuyệt đối 100% các pha tranh chấp trên không.

Thắng lợi là công trạng của cả một tập thể nhưng khi một cá nhân đảm bảo tốt cho cả khâu tấn công (ghi bàn) lẫn phòng thủ thì xứng đáng được vinh danh. Lời ca ngợi dành cho Nguyễn Hiểu Minh khi được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận là xứng đáng một cách tuyệt đối.

