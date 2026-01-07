Fanpage Thái Lan dự đoán U23 Việt Nam thua ngược Jordan 2-3

Trang Buriram Prankster trở thành tâm điểm chú ý sau màn "quay xe" thú vị xoay quanh chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á tối 6/1.

Buriram Prankster dự đoán U23 Việt Nam thua ngược U23 Jordan.

Ngay khi hiệp một khép lại, trang bóng đá Thái Lan sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi cho rằng U23 Việt Nam có thể dẫn 2-0, song cảnh báo kịch bản quen thuộc xảy ra. Đó là khi thể lực U23 Việt Nam sẽ suy giảm ở hiệp hai và U23 Jordan ngược dòng thắng 3-2. Nhận định ấy phản ánh sự dè dặt thường thấy của giới mộ điệu khu vực khi đánh giá đại diện Đông Nam Á trước các đội bóng Tây Á giàu thể lực.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân khiến chính fanpage Thái Lan phải sốc. U23 Việt Nam giữ vững được thế trận và thắng thuyết phục 2-0.

Ngay sau trận, Buriram Prankster đăng tải dòng trạng thái với giọng điệu ngạc nhiên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Việt Nam đánh bại Jordan - á quân giải đấu. Điều đó có thể sao?". Fanpage này thừa nhận đây là kết quả chấn động châu Á, khi U23 Việt Nam không chỉ thắng mà còn thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh và sự kiểm soát thế trận đáng nể.

Buriram Prankster đặc biệt nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Việt Nam, gọi đó là "màn chào sân đẹp mắt và thuyết phục" tại giải đấu. Kết luận của fanpage Thái Lan mang tính khẳng định mạnh mẽ: "Việt Nam thật sự là đối thủ khó chịu. Xứng đáng là số một Đông Nam Á".

Những phản ứng trái chiều trước và sau trận từ Buriram Prankster phần nào cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam dần được nhìn nhận như một đối thủ đáng gờm, đủ sức tạo ra bất ngờ ở sân chơi châu lục.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.