Fanpage Thái Lan dự đoán U23 Việt Nam thua ngược Jordan 2-3

  • Thứ tư, 7/1/2026 08:43 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Trang Buriram Prankster trở thành tâm điểm chú ý sau màn "quay xe" thú vị xoay quanh chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á tối 6/1.

Buriram Prankster dự đoán U23 Việt Nam thua ngược U23 Jordan.

Ngay khi hiệp một khép lại, trang bóng đá Thái Lan sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi cho rằng U23 Việt Nam có thể dẫn 2-0, song cảnh báo kịch bản quen thuộc xảy ra. Đó là khi thể lực U23 Việt Nam sẽ suy giảm ở hiệp hai và U23 Jordan ngược dòng thắng 3-2. Nhận định ấy phản ánh sự dè dặt thường thấy của giới mộ điệu khu vực khi đánh giá đại diện Đông Nam Á trước các đội bóng Tây Á giàu thể lực.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân khiến chính fanpage Thái Lan phải sốc. U23 Việt Nam giữ vững được thế trận và thắng thuyết phục 2-0.

Ngay sau trận, Buriram Prankster đăng tải dòng trạng thái với giọng điệu ngạc nhiên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Việt Nam đánh bại Jordan - á quân giải đấu. Điều đó có thể sao?". Fanpage này thừa nhận đây là kết quả chấn động châu Á, khi U23 Việt Nam không chỉ thắng mà còn thể hiện đẳng cấp, bản lĩnh và sự kiểm soát thế trận đáng nể.

Buriram Prankster đặc biệt nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Việt Nam, gọi đó là "màn chào sân đẹp mắt và thuyết phục" tại giải đấu. Kết luận của fanpage Thái Lan mang tính khẳng định mạnh mẽ: "Việt Nam thật sự là đối thủ khó chịu. Xứng đáng là số một Đông Nam Á".

Những phản ứng trái chiều trước và sau trận từ Buriram Prankster phần nào cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam dần được nhìn nhận như một đối thủ đáng gờm, đủ sức tạo ra bất ngờ ở sân chơi châu lục.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Nguyễn Hiểu Minh xứng danh hòn đá tảng của U23 Việt Nam

Điểm nhấn trong chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở VCK U23 châu Á tối 6/1 không hẳn là khâu săn bàn, mà là hệ thống phòng ngự.

57 phút trước

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam là ứng viên đáng gờm

Tờ SiamSports (Thái Lan) dành nhiều lời khen cho màn ra quân ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số thuyết phục 2-0 ở bảng A.

3 giờ trước

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé sớm

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 và đang nắm lợi thế lớn để giành một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng A.

3 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

