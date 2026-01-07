Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Thái Lan: U23 Việt Nam là ứng viên đáng gờm

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tờ SiamSports (Thái Lan) dành nhiều lời khen cho màn ra quân ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số thuyết phục 2-0 ở bảng A.

Báo Thái Lan đánh giá cao U23 Việt Nam.

Theo SiamSports, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 và khởi đầu hoàn hảo tại VCK U23 châu Á tổ chức ở Saudi Arabia.

SiamSports nhấn mạnh chiến thắng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh và hiệu quả trong lối chơi của U23 Việt Nam và coi thầy trò HLV Kim Sang-sik là ứng viên đáng gờm cho cuộc đua cho ngôi đầu tại bảng A.

Trên sân King Abdullah Sport City, bước ngoặt đến sớm ở phút 12 từ một quả phạt góc, bóng chạm tay cầu thủ Jordan trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo đỏ.

Bàn thắng sớm giúp U23 Việt Nam chơi hưng phấn hơn, liên tục gây sức ép bằng các tình huống cố định. Phút 42, kịch bản quen thuộc lặp lại. Từ quả phạt góc được treo vào vùng cấm, Nguyễn Hiếu Minh bật cao đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho "Những ngôi sao vàng". Hiệp một khép lại với lợi thế 2 bàn hoàn toàn xứng đáng dành cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp hai, U23 Jordan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi U23 Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, ưu tiên kiểm soát không gian và giữ nhịp trận đấu. Dù hai đội đều có thêm một số cơ hội, không bên nào tận dụng thành công.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Kịch bản giúp U23 Việt Nam giành vé sớm

U23 Việt Nam ra quân thuận lợi ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 và đang nắm lợi thế lớn để giành một trong hai tấm vé đi tiếp của bảng A.

1 giờ trước

U23 Việt Nam quá hay

U23 Việt Nam mở màn U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Jordan, một trận đấu cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng kiểm soát thế trận và tư duy thi đấu ngày càng già dặn.

2 giờ trước

U23 Kyrgyzstan sẽ gây khó cho U23 Việt Nam

Dù có khởi đầu thuận lợi, U23 Việt Nam sẽ không có trận đấu dễ dàng trước U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ hai.

2 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

