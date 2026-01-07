U23 Kyrgyzstan sẽ gây khó cho U23 Việt Nam

Dù có khởi đầu thuận lợi, U23 Việt Nam sẽ không có trận đấu dễ dàng trước U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu thứ hai.

Đội tuyển U23 Kyrgyzstan lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết AFC U23 Asian Cup sau khi vượt qua vòng loại một cách ấn tượng.

Sau khi giành chiến thắng trước U23 Jordan với tỉ số 2-0, U23 Việt Nam (3 điểm) đang dẫn đầu bảng A, bằng điểm U23 Saudi Arabia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng/bại (+1 so với +2). Theo thể lệ của vòng chung kết U23 châu Á 2026, thành tích đối đầu là chỉ số phụ đầu tiên được xét đến.

Bởi vậy, U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu tiếp theo là chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không dễ với U23 Việt Nam, sau những gì U23 Kyrgyzstan thể hiện trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Hàng thủ chắc chắn

Dù thua 0-1 trong trận đấu lúc 23h ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan nhiều thời điểm chơi sòng phẳng với U23 Saudi Arabia. Cần nhớ rằng U23 Kyrgyzstan chỉ còn chơi với 10 người từ phút 34 sau tấm thẻ đỏ của tiền vệ trụ cột Arsen Sharshenbekov Sharshenbekov.

Đại diện Trung Á phòng ngự cực kỳ kiên cường, với điểm tựa chính là thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov. Người gác đền của CLB Dordoi Bishkek (Kyrgyzstan) cản phá một quả phạt đền của Saudi Arabia, có ít nhất ba pha cứu thua xuất thần khác trong trận, khiến AFC phải ca ngợi.

Thể hình tốt cùng lối chơi đậm chất Trung Á khiến U23 Kyrgyzstan có thể trở thành chướng ngại lớn cho U23 Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam chủ yếu mạnh ở các tình huống bóng bổng, cố định. Đây lại là điều U23 Kyrgyzstan không hề ngán ngại.

Phong độ tổng thể của U23 Kyrgyzstan hơn một năm qua cho thấy, khi họ gặp các đối thủ mạnh, đại diện Trung Á thường chơi tốt và có khả năng gây bất ngờ.

Thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov của U23 Kyrgyzstan chơi hay ở ngày ra quân.

Ấn số

U23 Kyrgyzstan bước vào giải đấu với tư cách tân binh, sau khi lần đầu vượt qua vòng loại. Huấn luyện viên trưởng Edmar Lacerda thừa nhận đội bóng của mình rơi vào bảng đấu khó, nhưng kỳ vọng vào khả năng tổ chức đội hình, lối chơi kỷ luật đặc trưng của U23 Kyrgyzstan.

Những điều đó thực tế được thể hiện trước U23 Saudi Arabia, dù U23 Kyrgyzstan cuối cùng vẫn thua trận. Trong vòng loại diễn ra tháng 9/2025 tại Bishkek, U23 Kyrgyzstan thậm chí dẫn đầu bảng E với 7 điểm sau 3 trận.

Họ thắng U23 Palestine 2-1, hòa đội bóng mạnh U23 Uzbekistan 2-2 và thắng đậm Sri Lanka U23 6-0. Ở các trận giao hữu, U23 Kyrgyzstan cũng thắng Bahrain lẫn Iran với tỷ số 2-1, và chỉ thua đậm U21 Nga 0-8.

Tại lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết, U23 Kyrgyzstan sẽ tìm kiếm nguồn cảm hứng từ tiền vệ chủ chốt của Dordoi Bishkek, Kimi Merk. Là người ghi bàn và kiến tạo trong vòng loại, sự sáng tạo của Merk sẽ rất quan trọng.

Tuy nhiên, ở trận đầu tiên, Kimi Merk chơi khá mờ nhạt và bị thay ra từ giữa hiệp hai. Ngoài ra, việc tiền vệ trụ cột Arsen Sharshenbekov nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Saudi Arabia và bị treo giò khi đối đầu Việt Nam cũng khiến U23 Kyrgyzstan chịu tổn thất.

