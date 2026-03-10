Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam

Đoàn Văn Hậu là gương mặt nổi bật trong nhóm 8 cầu thủ CLB Công an Hà Nội được gọi vào danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển Việt Nam.

Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam.

Tối 10/3, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đăng tải poster chúc mừng các cầu thủ của đội bóng có tên trong danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đáng chú ý, hậu vệ Đoàn Văn Hậu là một trong những gương mặt nổi bật của nhóm cầu thủ này.

Trong poster được CAHN công bố, Văn Hậu xuất hiện ở vị trí trung tâm, cùng nhiều đồng đội quen thuộc đang thi đấu cho đội bóng ngành công an. Hậu vệ sinh năm 1999 từ lâu là trụ cột của bóng đá Việt Nam, thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh Văn Hậu, CAHN còn có nhiều cái tên đáng chú ý khác được điền tên vào danh sách sơ bộ. Ở vị trí thủ môn là Nguyễn Filip, người đã nhiều lần được gọi lên đội tuyển trong thời gian gần đây.

Hàng phòng ngự của CAHN còn có Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Đình Trọng, hai hậu vệ từng quen mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ở tuyến giữa, đội bóng thủ đô đóng góp Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Quang Hải.

Hai gương mặt còn lại trong danh sách là Lê Văn Đô và Cao Pendant Quang Vinh. Tổng cộng, CAHN có 8 cầu thủ góp mặt trong danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển quốc gia.

Poster của đội bóng mang dòng chữ nổi bật: “Chúc mừng các cầu thủ Công an Hà Nội FC có tên trong danh sách sơ bộ tập trung ĐTQG”. Đây là thông điệp chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cầu thủ đối với đội tuyển.

Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ CAHN trong danh sách cho thấy đội bóng này đang sở hữu lực lượng có chất lượng và được ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đánh giá cao. Nhiều gương mặt trong số đó đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng góp mặt trong các chiến dịch lớn của bóng đá Việt Nam.

Dịp FIFA Days tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bangladesh ở trận giao hữu và Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.