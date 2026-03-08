Văn Quyết từ chối bắt tay Văn Hậu sau pha va chạm

Tình huống căng thẳng giữa Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu trở thành điểm nóng trong trận CLB Hà Nội thắng CAHN 2-1 tại vòng 15 V.League.

Đoàn Văn Hậu có ngày tái ngộ CLB cũ là Hà Nội FC.

Trận derby thủ đô giữa CAHN và CLB Hà Nội ở vòng 15 V.League tối 8/3 diễn ra căng thẳng đúng với tính chất của một cuộc đối đầu lớn. Bên cạnh kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về CLB Hà Nội, một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất trên sân lại đến từ pha va chạm giữa Đoàn Văn Hậu và Văn Quyết.

Tình huống xảy ra ở phút 33 của trận đấu. Trong một pha tranh chấp quyết liệt, Văn Hậu được cho là có hành động đánh nguội với Văn Quyết. Trọng tài ngay sau đó rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ của CAHN.

Quyết định này khiến bầu không khí trên sân trở nên nóng hơn. Cả hai cầu thủ đều là những gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam và từng nhiều lần sát cánh cùng nhau ở đội tuyển quốc gia.

Sau khi bị phạt thẻ, Văn Hậu chủ động tiến lại gần Văn Quyết để bắt tay, thể hiện ý muốn làm hòa sau pha va chạm. Tuy nhiên, đội trưởng của CLB Hà Nội không chấp nhận lời xin lỗi từ người đàn em. Văn Quyết quay đi và tiếp tục di chuyển về vị trí của mình.

Phản ứng của Văn Quyết cho thấy sự căng thẳng của trận đấu ở thời điểm đó. Những pha tranh chấp quyết liệt liên tục xuất hiện khi hai đội đều không muốn nhường thế trận.

Các cuộc đối đầu giữa CAHN và CLB Hà Nội trong những mùa giải gần đây luôn mang tính cạnh tranh cao. Cả hai đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, đồng thời cùng đặt mục tiêu lớn tại V.League.

Với riêng Văn Hậu, trận đấu này còn mang màu sắc đặc biệt. Hậu vệ sinh năm 1999 từng có quãng thời gian thi đấu cho CLB Hà Nội trước khi chuyển sang CAHN. Vì vậy, những pha tranh chấp với các đồng đội cũ, đặc biệt là Văn Quyết, càng khiến trận đấu trở nên nóng bỏng.

Sau tình huống va chạm ở hiệp một, nhịp độ trận đấu vẫn được duy trì ở mức cao. Hai đội tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Sau 90 phút thi đấu, CLB Hà Nội là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Đội bóng thủ đô giành chiến thắng 2-1 trước CAHN, qua đó có thêm ba điểm quan trọng trong cuộc đua ở V.League.

Trong một trận derby giàu cảm xúc, tình huống giữa Văn Quyết và Văn Hậu chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng đủ cho thấy mức độ căng thẳng và quyết liệt của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thủ đô.