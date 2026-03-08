CLB Hà Nội hạ CAHN, cuộc đua vô địch nóng trở lại

Cú đúp của Nguyễn Hoàng Hên giúp CLB Hà Nội hạ CAHN 2-1, qua đó khiến cuộc đua vô địch V.League nóng trở lại.

Hoàng Hên tỏa sáng trong chiến thắng của CLB Hà Nội trước CAHN. Ảnh: Hà Nội FC.

V.League luôn có cách khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính vào những thời điểm ít ai ngờ tới. Tối 8/3, trên sân đấu của vòng 15, CLB Hà Nội tạo ra bước ngoặt đáng chú ý khi đánh bại CAHN - đội đang dẫn đầu - nhờ cú đúp của Nguyễn Hoàng Hên.

Đó không chỉ là một chiến thắng đơn thuần. Nó khiến cục diện ở nhóm đầu bảng thay đổi đáng kể.

CAHN vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và đội xếp sau là Thể Công - Viettel bị rút ngắn xuống còn 4 điểm. Trong cùng ngày thi đấu, Thể Công - Viettel cũng giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Becamex Hồ Chí Minh. Những kết quả này khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn nhiều so với vài vòng đấu trước.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CAHN diễn ra đúng với kỳ vọng của một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng lớn. Tốc độ cao, tranh chấp quyết liệt và nhiều tình huống căng thẳng xuất hiện trong suốt 90 phút. Theo thống kê, đã có tổng cộng 34 pha phạm lỗi xuất hiện.

Những pha va chạm giữa Đoàn Văn Hậu và Văn Quyết là ví dụ rõ nhất cho bầu không khí nóng bỏng của trận đấu. Với Văn Hậu, đây còn là cuộc đối đầu đặc biệt khi CLB Hà Nội từng là đội bóng cũ của anh.

Điều đáng chú ý là CLB Hà Nội không phải đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Theo thống kê từ Flashscore, họ chỉ tung ra 5 cú sút, ít hơn con số 16 của CAHN. Số pha dứt điểm trúng đích cũng thấp hơn, chỉ 2 lần so với 7 của đối thủ.

Nhưng bóng đá không phải là câu chuyện của số lượng. Khác biệt nằm ở chất lượng.

CLB Hà Nội tận dụng cơ hội tốt hơn và chuyển hóa các tình huống nguy hiểm thành bàn thắng. Trong khi đó, CAHN lại phung phí những thời cơ họ tạo ra. Đoàn quân của HLV Mano Polking có không ít pha lên bóng đáng chú ý, nhưng những cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Sự khác biệt ấy quyết định kết quả trận đấu.

Hoàng Hên lập cú đúp cho CLB Hà Nội trước CAHN. Ảnh: Hà Nội FC.

Ở phía CLB Hà Nội, Nguyễn Hoàng Hên trở thành tâm điểm. Hai bàn thắng trong trận đấu quan trọng không chỉ mang về chiến thắng mà còn giúp cầu thủ này khẳng định giá trị của mình.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới, màn trình diễn này chắc chắn sẽ khiến HLV Kim Sang-sik chú ý. Khả năng Hoàng Hên được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung hướng tới trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vì thế hoàn toàn có thể xảy ra.

Với CLB Hà Nội, chiến thắng trước CAHN không chỉ mang ý nghĩa ba điểm. Nó giống như một lời nhắc rằng cuộc đua vô địch V.League mùa này vẫn còn rất dài và khó đoán.