Xuân Son bỏ lỡ khó tin trong chiến thắng của CLB Nam Định

Tiền đạo Xuân Son gây chú ý với pha dứt điểm ra ngoài ở cự ly chưa đầy một mét, trong trận CLB Nam Định thắng PVF-CAND 1-0 tại vòng 15 V.League tối 8/3.

Xuân Son mới có 1 pha lập công tại V.League mùa này.

Chiến thắng 1-0 của Nam Định trước PVF-CAND ở vòng 15 V.League tối 8/3 mang lại ba điểm quan trọng cho đội bóng thành Nam. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của trận đấu lại đến từ pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền đạo Xuân Son.

Trong tình huống lộn xộn trước khung thành PVF-CAND, bóng bật ra đúng vị trí của Xuân Son ở cự ly rất gần. Khung thành gần như mở ra trước mặt tiền đạo của Nam Định, khi thủ môn và các hậu vệ đối phương đang bối rối sau pha tranh chấp trước đó.

Nhưng cú dứt điểm của Xuân Son lại đưa bóng đi ra ngoài.

Tình huống này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người hâm mộ. Với khoảng cách chưa đầy một mét trước khung thành, nhiều khán giả cho rằng đây là cơ hội rất rõ ràng để tiền đạo của Nam Định ghi bàn.

Dù vậy, khi xem lại pha bóng, có thể thấy Xuân Son phải xử lý trong một không gian rất hẹp. Trước mặt anh là khung thành, nhưng xung quanh là nhiều cầu thủ PVF-CAND đang lùi về phòng ngự. Thủ môn đối phương cũng lao ra khiến khoảng trống dứt điểm trở nên nhỏ hơn.

Ở những tình huống như vậy, tiền đạo gần như không có thời gian để điều chỉnh. Bóng đến bất ngờ và mọi quyết định phải được đưa ra trong tích tắc. Chỉ cần chạm bóng lệch nhịp hoặc không trúng tâm bóng, cơ hội sẽ trôi qua ngay lập tức.

Đó là sự khắc nghiệt quen thuộc của vị trí tiền đạo. Những cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công thường được nhớ đến bởi bàn thắng, nhưng cũng phải đối mặt với áp lực lớn mỗi khi bỏ lỡ cơ hội.

Với Nam Định, pha bóng của Xuân Son không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội bóng thành Nam vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước PVF-CAND. Tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu là Lucas Alves.

Tuy nhiên, tình huống bỏ lỡ của Xuân Son vẫn là chi tiết đáng chú ý nhất của trận đấu. Nó một lần nữa cho thấy ranh giới rất mong manh giữa bàn thắng và cơ hội bị bỏ lỡ trong bóng đá chuyên nghiệp.