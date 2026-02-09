Xuân Son bị từ chối bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua

Tối 9/2, Thép Xanh Nam Định bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 13 V.League 2025/26.

Nam Định bị gỡ hòa phút cuối. Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định.

Trên sân nhà Thiên Trường, Nam Định đánh rơi chiến thắng đúng ở những giây cuối cùng. Kết quả khiến đội bóng thành Nam nối dài chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại V-League, với 6 trận hòa và 3 thất bại.

Từ vị thế nhà đương kim vô địch, Nam Định lúc này rơi vào cảnh phải ngoái nhìn nhóm cuối bảng. Hiện Nam Định xếp thứ 12/14, chỉ hơn Đà Nẵng và PVF-CAND lần lượt 5 và 1 điểm. Giấc mơ bảo vệ ngôi vương gần như tan biến, trong khi mục tiêu thiết thực hơn là sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Trận này, Nam Định nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế. Ngay phút thứ 4, Percy Tau tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Tĩnh để mở tỷ số. Sau bàn thắng, Nam Định kiểm soát thế trận, liên tục tạo sức ép bằng các pha lên bóng ở hai biên và có thêm nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến họ không thể nới rộng cách biệt.

Nam Định tiếp tục gây thất vọng ở V.League. Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định.

Bước sang hiệp hai, thế trận dần trở nên giằng co. Nam Định vẫn có thời điểm áp đảo, song sự thiếu sắc bén khiến những cơ hội lần lượt trôi qua trong tiếc nuối. Thậm chí Xuân Son đưa được bóng vào lưới Hà Tĩnh ở phút 53, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do Percy Tau rơi vào thế việt vị.

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng, bi kịch ập đến với CLB thành Nam. Phút 90+8, ngoại binh Balotelli bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1, dập tắt hy vọng giành trọn 3 điểm của đội chủ nhà.

Trận hòa thêm một lần phơi bày vấn đề lớn của Nam Định với lối chơi thiếu sức sống, khả năng kết liễu đối thủ kém. Ngay cả sự trở lại của Xuân Son cũng không đủ kéo Nam Định thoát khỏi vòng xoáy sa sút.