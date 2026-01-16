Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho dẫn Real sẽ là cú sốc lớn

  • Thứ sáu, 16/1/2026 06:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đang ấp ủ kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại khi đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Theo nhà báo nổi tiếng của AS, Alfredo Relaño, Perez luôn giữ mối quan hệ tốt với Mourinho và chưa bao giờ thôi ý định muốn tái ký với "Người đặc biệt". Chương trình El Partidazo de COPE cũng xác nhận thông tin này, trong bối cảnh Real Madrid vừa sa thải HLV Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền.

Perez chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn. Kế hoạch trọng tâm của Perez là đưa Mourinho trở lại. Đó là lý do "Người đặc biệt" dường như đang gây náo loạn tại Benfica, để CLB này sa thải ông.

"Mourinho là người ngoài duy nhất từng khiến Florentino Pérez hài lòng trong hai thập niên qua, nếu không tính Zidane, một người con của Real Madrid. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Florentino Pérez đưa ông ấy trở lại", Relaño đánh giá.

Mourinho anh 1

Real Madrid tạo nên cú sốc tại Cúp Nhà Vua khi để thua đối thủ có giá trị đội hình thấp hơn rất nhiều là Albacete.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, mang về chức vô địch La Liga và Copa del Rey. Dưới thời Mourinho, Real Madrid chơi thứ bóng đá thực dụng, nhưng cạnh tranh sòng phẳng với Barcelona hùng mạnh lúc bấy giờ.

COPE nhấn mạnh Perez gần đây đưa ra nhiều quyết định sai lầm, nhưng Mourinho vẫn là lựa chọn yêu thích của ông để đánh bại Barca của Hansi Flick. Hiện tại, sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal), tương lai của Mourinho tại Benfica bị đặt dấu hỏi lớn.

Hợp đồng của Mourinho có điều khoản cho phép cả hai bên hủy bỏ sau mùa giải 2025/26, chỉ trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng. Khả năng Benfica kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho đang lớn dần.

Thông tin này đang gây xôn xao trong làng bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt khi Real Madrid đang gặp khủng hoảng sau trận thua sốc Albacete tại Cúp Nhà Vua. Nếu Mourinho trở lại, đây sẽ là chương mới trong mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Perez.

Phút bù giờ điên rồ trận U23 Australia - U23 Iraq Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.

Zirkzee vẫn có thể rời MU

AS Roma không từ bỏ việc ký hợp đồng với Joshua Zirkzee, tiếp tục đối thoại với người đại diện cầu thủ và đàm phán cùng Manchester United.

20 giờ trước

Mourinho nguy cơ bị sa thải

Sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal), tương lai của Jose Mourinho tại Benfica bị đặt dấu hỏi lớn.

20 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mourinho Mourinho Florentino Perez

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

MU tranh HLV Enrique voi Real Madrid hinh anh

MU tranh HLV Enrique với Real Madrid

27 phút trước 06:44 16/1/2026

0

MU và Real Madrid giành chữ ký của Luis Enrique, trong bối cảnh cả hai ông lớn châu Âu đều cần một HLV đẳng cấp để vực dậy đội bóng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý