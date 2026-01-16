Mourinho dẫn Real sẽ là cú sốc lớn

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đang ấp ủ kế hoạch đưa Jose Mourinho trở lại khi đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Theo nhà báo nổi tiếng của AS, Alfredo Relaño, Perez luôn giữ mối quan hệ tốt với Mourinho và chưa bao giờ thôi ý định muốn tái ký với "Người đặc biệt". Chương trình El Partidazo de COPE cũng xác nhận thông tin này, trong bối cảnh Real Madrid vừa sa thải HLV Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa làm HLV tạm quyền.

Perez chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn. Kế hoạch trọng tâm của Perez là đưa Mourinho trở lại. Đó là lý do "Người đặc biệt" dường như đang gây náo loạn tại Benfica, để CLB này sa thải ông.

"Mourinho là người ngoài duy nhất từng khiến Florentino Pérez hài lòng trong hai thập niên qua, nếu không tính Zidane, một người con của Real Madrid. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Florentino Pérez đưa ông ấy trở lại", Relaño đánh giá.

Real Madrid tạo nên cú sốc tại Cúp Nhà Vua khi để thua đối thủ có giá trị đội hình thấp hơn rất nhiều là Albacete.

Mourinho từng dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, mang về chức vô địch La Liga và Copa del Rey. Dưới thời Mourinho, Real Madrid chơi thứ bóng đá thực dụng, nhưng cạnh tranh sòng phẳng với Barcelona hùng mạnh lúc bấy giờ.

COPE nhấn mạnh Perez gần đây đưa ra nhiều quyết định sai lầm, nhưng Mourinho vẫn là lựa chọn yêu thích của ông để đánh bại Barca của Hansi Flick. Hiện tại, sau thất bại 0-1 trước Porto ở tứ kết Cúp quốc gia Bồ Đào Nha (Taca de Portugal), tương lai của Mourinho tại Benfica bị đặt dấu hỏi lớn.

Hợp đồng của Mourinho có điều khoản cho phép cả hai bên hủy bỏ sau mùa giải 2025/26, chỉ trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng. Khả năng Benfica kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng sớm với Mourinho đang lớn dần.

Thông tin này đang gây xôn xao trong làng bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt khi Real Madrid đang gặp khủng hoảng sau trận thua sốc Albacete tại Cúp Nhà Vua. Nếu Mourinho trở lại, đây sẽ là chương mới trong mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Perez.

Phút bù giờ điên rồ trận U23 Australia - U23 Iraq Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.