Real Madrid thanh lý 6 cầu thủ

Real Madrid bắt đầu kế hoạch cải tổ lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Alaba khả năng phải rời Real Madrid.

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa tới 6 cầu thủ đội một vào danh sách chuyển nhượng, mở đường cho cuộc thay máu quy mô lớn. Cái tên mới nhất là Ferland Mendy sau khi hậu vệ này tiếp tục dính chấn thương cơ. Hôm 12/3, anh ra sân trong chiến thắng 3-0 trước Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng lại gặp vấn đề thể lực.

Bên cạnh Mendy, tờ Bild xác nhận hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ cũng đối diện tương lai bất định. David Alaba và Antonio Rudiger đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương trong mùa giải này. Rudiger mới có 11 lần ra sân tại La Liga, trong khi Alaba chưa thể lấy lại phong độ sau chấn thương dây chằng kéo dài gần 18 tháng.

Trường hợp của Dani Carvajal cũng đặc biệt khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa, khiến khả năng chia tay càng rõ ràng. Ở cánh trái, Fran Garcia có thể rời Bernabeu sau khi không còn chiếm suất đá chính thường xuyên.

Trong khi đó, tương lai của Eduardo Camavinga cũng trở thành dấu hỏi lớn. Tiền vệ người Pháp không còn được xem là bất khả xâm phạm và có thể được bán nếu Real nhận về lời đề nghị khoảng 50 triệu bảng. Hiện tại, nhiều CLB tại Premier League theo sát tình hình của anh.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid bắt đầu tìm kiếm những sự thay thế xứng tầm. Đáng chú ý, đội chủ sân Bernabeu được cho là quan tâm tới Rodri. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ khi tiền vệ người Tây Ban Nha chưa có ý định rời Etihad.

Với hàng loạt biến động nhân sự, Real Madrid cho thấy quyết tâm tái thiết mạnh mẽ, hướng tới một chu kỳ thành công mới.

