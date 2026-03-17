Arbeloa: 'Tôi sẽ ở lại Real Madrid 15 năm nữa'

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Man City vào rạng sáng 18/3, HLV Alvaro Arbeloa đã có những chia sẻ đáng chú ý về tinh thần và sự chuẩn bị của Real Madrid.

Arbeloa không bận tâm về tương lai.

Arbeloa thừa nhận Real Madrid ý thức rõ về độ khó của trận đấu. Theo ông, để đánh bại Man City, các cầu thủ phải chơi tốt hơn cả màn trình diễn ở trận lượt đi. "Chúng tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn. Nếu muốn giành chiến thắng, chúng tôi phải thi đấu ở đẳng cấp cao hơn nữa. Điều quan trọng là phải khiêm tốn nhưng cũng đầy tham vọng", ông nói.

Khi được hỏi về tương lai của mình tại Bernabeu, Arbeloa trả lời đầy tự tin: "Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi huấn luyện đội bóng như thể mình đã ở đây 15 năm và sẽ tiếp tục thêm 15 năm nữa".

Về tình hình lực lượng, Arbeloa cho biết Jude Bellingham tiến gần đến việc trở lại sau chấn thương và cầu thủ người Anh cũng rất muốn tái hòa nhập cùng toàn đội. Trong khi đó, Kylian Mbappe sẵn sàng thi đấu. Theo Arbeloa, sự hiện diện của ngôi sao người Pháp mang đến nhiều phẩm chất khác biệt cho đội bóng, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu và ghi bàn.

Ngoài ra, HLV của Real Madrid cũng khẳng định ông không có cầu thủ nào là bất khả xâm phạm trong đội hình. Những Federico Valverde, Vinicius hay Aurelien Tchouameni được ra sân nhiều đơn giản vì họ xứng đáng. Arbeloa cũng dành lời khen cho các cầu thủ trẻ từ học viện, cho rằng họ đang thể hiện tiềm năng lớn và có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai.

Trước cuộc đối đầu với Man City của Pep Guardiola, Arbeloa tin rằng Real Madrid cần một màn trình diễn hoàn hảo cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Với những ngôi sao như Mbappe, Bellingham và Valverde, đội bóng Hoàng gia hy vọng sẽ vượt qua thử thách lớn để tiếp tục hành trình chinh phục châu Âu.