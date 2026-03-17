Chelsea hợp tác vẫn bị phạt, án 'khủng' treo trên đầu Man City

Việc Chelsea phải nhận án phạt nặng từ Premier League khép lại một chương đầy sóng gió tại sân Stamford Bridge nhưng mở ra lo âu cho Man City.

Chelsea chủ trương minh bạch sổ sách, hợp tác với ban tổ chức Premier League.

Nửa xanh thành Manchester vẫn đang đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm tài chính treo lơ lửng suốt nhiều năm qua. Giới mộ điệu cùng các chuyên gia không ngừng đặt lên bàn cân hai vụ án này để tìm kiếm manh mối về mức án tiềm năng dành cho đội chủ sân Etihad, song thực tế cho thấy đây là hai sự việc mang tính chất hoàn toàn khác biệt.

Sự chủ động hợp tác của Chelsea

Chelsea chính thức nhận án phạt tiền kỷ lục lên tới 10 triệu bảng từ ban tổ chức Premier League. Hình phạt này đi kèm với lệnh cấm chuyển nhượng hai năm được hưởng án treo, một lệnh cấm chuyển nhượng ở cấp độ học viện có hiệu lực ngay lập tức kéo dài chín tháng và khoản tiền phạt bổ sung 750.000 bảng liên quan đến quá trình đăng ký cầu thủ trẻ từ năm 2019 đến 2022.

Quá trình điều tra đi đến hồi kết sau khi đội bóng thủ đô London thừa nhận đã thực hiện các khoản thanh toán bí mật trị giá 47 triệu bảng cho những người đại diện không đăng ký và các bên thứ ba trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2018.

Yếu tố then chốt giúp Chelsea thoát khỏi những hình phạt mang tính hủy diệt về mặt thể thao như đánh rớt hạng hay trừ điểm chính là sự chủ động. Ngay sau khi tập đoàn của Todd Boehly tiếp quản CLB vào năm 2022, giới chủ mới rà soát sổ sách và tự nguyện báo cáo những vi phạm tiềm ẩn lên nhà chức trách.

Ban tổ chức giải đấu đánh giá cao sự trung thực cùng tinh thần hợp tác tuyệt đối của đội chủ sân Stamford Bridge.

Quan trọng hơn, các cuộc điều tra xác nhận rằng ngay cả khi khoản tiền 47 triệu bảng kia được hạch toán minh bạch vào sổ sách, Chelsea vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững trong những mùa giải tương ứng. Việc không tạo ra lợi thế cạnh tranh bất hợp pháp bằng cách vượt rào tài chính giúp án phạt được giới hạn ở khía cạnh tiền bạc và cấm vận chuyển nhượng.

Manchester City vẫn đang lênh đênh trên bãi mìn.

Tính chất phức tạp từ vụ án Manchester City

Nếu án phạt của Chelsea mang đến một chút hy vọng cho người hâm mộ Manchester City về việc ban tổ chức giải đấu có thể nương tay trong việc áp dụng hình thức trừ điểm, thực tế pháp lý lại vẽ ra một viễn cảnh tăm tối hơn rất nhiều. Manchester City bị cáo buộc tới 115 vi phạm các quy tắc tài chính trải dài từ năm 2009 đến 2018, được công bố vào tháng 2 năm 2023.

Khác hoàn toàn với sự tự thú của "The Blues", đội chủ sân Etihad kiên quyết phủ nhận mọi tội danh. Những cáo buộc nhằm vào nhà đương kim vô địch mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xoay quanh việc CLB cố tình lách luật bằng cách ngụy trang các khoản tiền bơm từ giới chủ dưới vỏ bọc hợp đồng tài trợ, song song với việc âm thầm chi trả lương thưởng ngoài luồng cho các vị thuyền trưởng và cầu thủ.

Cuộc chiến pháp lý của Manchester City bước vào một giai đoạn vô cùng căng thẳng. Một phiên điều trần quy mô lớn chính thức bắt đầu vào tháng 9/2024 và kéo dài ròng rã suốt 10 tuần, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phán quyết nào được đưa ra.

Quá trình này được bảo mật thông tin ở mức tối đa theo đúng quy định của Premier League, khiến cả thế giới bóng đá phải chờ đợi trong sự mù mờ. Không ai biết rõ các thành viên của hội đồng xét xử sẽ đưa ra những khuyến nghị trừng phạt cụ thể nào, hay họ chỉ đơn thuần xác định việc câu lạc bộ có thực sự phá vỡ các quy tắc hay không.

Những quy trình tiếp theo về việc kháng cáo hay thi hành án vẫn là một dấu hỏi khổng lồ.

Sự im lặng từ vụ án của Manchester City cho thấy mức độ nghiêm trọng vượt xa những gì Chelsea đã trải qua. Giới chủ Mỹ tại London chấp nhận hy sinh tài chính để làm sạch sổ sách và giải quyết dứt điểm rắc rối, còn đội bóng thành Manchester lại đang đánh cược toàn bộ di sản của mình vào một cuộc chiến pháp lý dai dẳng.

Án phạt nặng nề dành cho Chelsea là minh chứng cho thấy Premier League sẵn sàng vung chiếc gậy sắt để bảo vệ sự công bằng. Đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc cố ý gian lận để tạo lợi thế trên thảm cỏ xanh, Manchester City đang đứng trước nguy cơ hứng chịu những phán quyết tàn khốc nhất, từ việc bị tước danh hiệu, trừ điểm cho đến kịch bản tồi tệ nhất là bị giáng tụt hạng.