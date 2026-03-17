7 vụ chuyển nhượng khiến Chelsea bị trừng phạt

Chelsea nhận án phạt kỷ lục vì các khoản thanh toán dưới thời chủ cũ Roman Abramovich

Chelsea bị phát hiện nhiều sai phạm dưới thời Abramovich.

Chelsea chịu án phạt nặng nhất lịch sử Premier League với số tiền lên đến 10,75 triệu bảng, vì hàng loạt khoản thanh toán bí mật cho các đại diện và bên trung gian trong nhiều thương vụ chuyển nhượng dưới thời cựu chủ tịch Roman Abramovich.

Theo kết luận từ ban tổ chức giải đấu, những khoản chi không được khai báo này diễn ra trong giai đoạn 2011-2018, liên quan đến nhiều thương vụ đình đám từng góp phần tạo nên thời kỳ thành công của đội bóng thành London.

Theo kết quả điều tra, Chelsea thừa nhận rằng trong giai đoạn trên, các công ty bên thứ 3 đã chi tổng cộng hơn 47,5 triệu bảng cho 12 cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng.

Trong số này, khoảng 23 triệu bảng được trả cho 7 đại diện không đăng ký trong 7 thương vụ. Năm trong số đó liên quan đến các cầu thủ nổi tiếng như Eden Hazard, David Luiz, Andre Schurrle, Nemanja Matic và Ramires.

Ngoài ra, khoảng 19,3 triệu bảng khác được chi cho 2 tổ chức liên quan đến các thương vụ của Willian và Samuel Eto'o. Một phần tiền khoảng 1,4 triệu bảng được chi cho bên thứ 3, dù đáng lẽ phải được tính là tiền thù lao cho cựu Giám đốc Thể thao Frank Arnesen, tuyển trạch viên kỳ cựu Piet de Visser cùng một cá nhân khác chưa được tiết lộ.

Ngoài ra, 3,8 triệu bảng cũng được chi trong một thương vụ chuyển nhượng khác, nhưng danh tính cầu thủ liên quan bị giấu vì bảo mật dữ liệu.

Chelsea phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng trong vòng 1 năm, tuy nhiên hình phạt này được treo trong thời hạn 2 năm. Nếu Chelsea tiếp tục vi phạm các quy định tài chính trong thời gian này, lệnh cấm sẽ lập tức có hiệu lực.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

