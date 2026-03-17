Cú sốc với Neymar

  • Thứ ba, 17/3/2026 05:21 (GMT+7)
HLV Carlo Ancelotti tiếp tục loại Neymar khi công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil cho các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia trong tháng 3/2026.

Chấn thương cùng phong độ thiếu ổn định khiến Neymar khó trở lại đội tuyển Brazil vào cuối tháng này.

Quyết định khiến cơ hội tham dự World Cup 2026 của ngôi sao 34 tuổi ngày càng mong manh. Đây là đợt triệu tập cuối cùng trước khi Ancelotti chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ cho World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Neymar là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử tuyển Brazil. Tuy nhiên, cựu sao Barcelona không được gọi lên kể từ tháng 10/2023, khi anh gặp chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối trong trận vòng loại World Cup gặp Uruguay.

Kể từ khi trở lại Santos, Neymar nỗ lực lấy lại phong độ và chứng minh giá trị để được gọi lên tuyên. Thế nhưng, chấn thương tái phát và thiếu thời gian thi đấu ổn định khiến việc anh trở lại ngày càng khó khăn.

Trong buổi công bố danh sách, Ancelotti nhấn mạnh ông chỉ triệu tập những cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh và đủ thể lực. HLV người Italy tiết lộ thậm chí đến xem trực tiếp các trận của Santos gần đây để đánh giá Neymar, nhưng cầu thủ này chưa cho thấy tình trạng thể lực 100%.

Ngược lại, Endrick được triệu tập sau khi hồi sinh phong độ ở Pháp. Sau 11 trận khoác áo Lyon theo dạng cho mượn mùa này, tiền đạo 19 tuổi tham gia trực tiếp vào 10 bàn thắng, ghi 6 bàn và có 4 kiến tạo.

Danh sách tập trung của tuyển Brazil:

Thủ môn: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Éderson (Fenerbahce).

Hậu vệ: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Tiền vệ: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray).

Tiền đạo: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid), João Pedro (Chelsea).

Neymar pressing khiến đối thủ mắc sai lầm Sáng 16/3, Neymar để lại dấu ấn trong trận hòa 1-1 giữa Santos và Corinthians ở vòng 6 giải VĐQG Brazil (Brasileiro Série A).

Chelsea bị phạt số tiền kỷ lục

Chelsea nhận án phạt nặng từ Premier League sau cuộc điều tra kéo dài liên quan đến các khoản thanh toán bí mật trong giai đoạn đội bóng thuộc quyền sở hữu của Roman Abramovich.

8 giờ trước

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

