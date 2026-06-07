Brighton phá kỷ lục chuyển nhượng vì thần đồng Nigeria

Brighton tiếp tục cho thấy khả năng săn tìm tài năng trẻ hàng đầu châu Âu khi công bố bản hợp đồng mang tên Zadok Yohanna từ AIK.

Yohanna trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất giải VĐQG Thụy Điển.

Yohanna ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2031. Brighton chi 28 triệu euro kèm 2 triệu euro phụ phí để sở hữu cầu thủ mới 18 tuổi. Đây là thương vụ đắt giá nhất lịch sử giải VĐQG Thụy Điển. Con số này cao gấp 60 lần giá trị chuyển nhượng hiện tại của Yohanna, vốn chỉ được định giá khoảng 500.000 euro.

Thành công của Brighton càng trở nên ấn tượng khi họ vượt qua hàng loạt đối thủ lớn, trong đó có Chelsea và Newcastle, để giành chữ ký của tài năng trẻ người Nigeria. Đây tiếp tục là minh chứng cho mạng lưới tuyển trạch hiệu quả giúp Brighton liên tục phát hiện những viên ngọc thô trong nhiều năm qua.

Yohanna trưởng thành từ Học viện Ikon Allah tại Nigeria trước khi gia nhập AIK năm 2025. Chỉ sau thời gian ngắn thi đấu tại Thụy Điển, anh nhanh chóng gây tiếng vang khi ghi 2 bàn và đóng góp 3 kiến tạo sau 7 lần ra sân.

Màn trình diễn ấn tượng đó khiến ban huấn luyện Brighton quyết định hành động dứt khoát. HLV Fabian Hurzeler được cho là đã theo dõi sát sao quá trình phát triển của Yohanna và xem anh là nhân tố có thể góp mặt trong đội một ngay từ mùa giải 2026/27.

Với khoản đầu tư ấn tượng, Brighton rõ ràng không chỉ mua một cầu thủ trẻ mà còn đặt cược vào một ngôi sao có thể bùng nổ trong những năm tới.