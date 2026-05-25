Malacia có cái kết đẹp với MU nhờ Carrick

Đêm 24/25, Michael Carrick khiến người hâm mộ xúc động khi dành cho Tyrell Malacia những phút cuối ý nghĩa để chia tay MU trong chiến thắng 3-0 trước Brighton.

Trước trận đấu, MU xác nhận Casemiro và Malacia sẽ chia tay đội bóng. Trong khi Casemiro vắng mặt, Malacia được Carrick điền tên vào danh sách dự bị. Đến phút 82, nhà cầm quân người Anh quyết định tung hậu vệ Hà Lan vào sân để anh có cơ hội nói lời tạm biệt cổ động viên nhà lần cuối.

Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người động. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Malacia chưa bao giờ tìm lại vị thế vốn có khi gia nhập MU từ Feyenoord năm 2022. Anh từng nghỉ thi đấu gần 18 tháng, phải chuyển sang PSV theo dạng cho mượn rồi bị đẩy xuống đội U21 trước khi trở lại dưới thời Ruben Amorim.

Dù không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn, Malacia vẫn nhận được sự trân trọng từ Carrick. HLV người Anh hiểu rằng đây không đơn thuần là vài phút cuối trận, mà còn là lời tri ân dành cho một cầu thủ trải qua hành trình đầy khó khăn tại Old Trafford.

Sau trận, Malacia đăng tải thông điệp xúc động trên mạng xã hội: "Biết ơn mọi khoảnh khắc, mọi thử thách và mọi ký ức. Cảm ơn người hâm mộ, đồng đội và toàn bộ CLB vì luôn đồng hành cùng tôi".

Trên mạng xã hội, hàng loạt CĐV ca ngợi Carrick vì hành động đẳng cấp này. Trong ngày Bruno Fernandes phá kỷ lục kiến tạo còn MU khép lại mùa giải thăng hoa, khoảnh khắc Malacia bước vào sân lại trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc nhất.

