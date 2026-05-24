Shaw gây kinh ngạc

Sau nhiều năm chìm trong chấn thương, Luke Shaw lần đầu đá chính trọn vẹn 38 trận Premier League cho MU.

Tối 24/5, Shaw khép lại mùa giải theo cách đầy ấn tượng khi ra sân từ đầu ở trận gặp Brighton. Anh trở thành cầu thủ Manchester United thứ 2 ngoài thủ môn đá chính trọn vẹn 38 trận tại Premier League trong 10 mùa gần nhất, sau Harry Maguire mùa 2019/20.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, hậu vệ người Anh góp mặt ngay từ đầu ở toàn bộ các vòng đấu Premier League, cột mốc đặc biệt sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Màn trở lại bền bỉ và ổn định của Shaw được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của MU mùa này, đồng thời cho thấy hậu vệ 30 tuổi thật sự vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Trong quá khứ, tiền sử chấn thương dày đặc khiến Shaw không thể duy trì phong độ ổn định. Mùa 2015/16, anh ra sân vỏn vẹn 5 trận, còn mùa 2024/25 cũng chỉ góp mặt 7 lần tại giải Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, việc duy trì thể trạng ổn định suốt mùa giải hiện tại là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp hậu vệ người Anh.

Màn "lột xác" của Shaw gắn liền với những thay đổi tích cực dưới thời HLV Michael Carrick. Cường độ thi đấu được điều chỉnh hợp lý, cùng phương pháp tập luyện và hồi phục khoa học, giúp anh hạn chế rủi ro chấn thương. Việc MU không phải thi đấu quá dày (khoảng 40 trận cả mùa) cũng tạo điều kiện để Shaw duy trì thể lực tốt nhất.

Trên sân, Shaw đóng vai trò quan trọng trong cả 2 đầu sân, vừa đảm bảo sự an toàn nơi hàng thủ, vừa là mũi khoan lợi hại bên cánh trái. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và thể trạng, Shaw không chỉ xóa bỏ mọi hoài nghi trong quá khứ mà còn thiết lập chuẩn mực mới về sự bền bỉ.

Đáng tiếc khi Shaw không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội góp mặt ở World Cup 2026.