Bruno khép lại mùa giải với ngôi Vua kiến tạo

Đêm 24/5, Bruno Fernandes có đường kiến tạo thứ 21, sau đó ghi bàn giúp Manchester United đánh bại Brighton 3-0 ở vòng 38 Premier League.

Bruno Fernandes là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh có trên 20 đường kiến tạo trong một mùa.

Tâm điểm đáng chú ý nhất trước chuyến làm khách tại sân Amex là việc Michael Carrick chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của MU theo bản hợp đồng kéo dài đến mùa hè 2028. Cựu tiền vệ người Anh được ban lãnh đạo tin tưởng sau chuỗi kết quả tích cực kể từ khi thay thế Ruben Amorim hồi tháng Một.

Trong 16 trận dẫn dắt MU tại Premier League, Carrick giúp đội bóng giành tới 11 chiến thắng. Thành tích này góp phần đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại đấu trường Champions League mùa 2026/27 và tạo tiền đề cho một giai đoạn tái thiết mới.

Bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, MU mang theo sự tự tin lớn sau chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest ở vòng 37. Đội bóng áo đỏ cũng thắng 4/5 vòng gần nhất tại Premier League. Dù vậy, phong độ sân khách của họ chưa thực sự ổn định khi từng bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng hồi đầu tháng.

Ở chiều ngược lại, Brighton vẫn đang trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất dự cúp châu Âu. Đoàn quân của HLV Fabian Hurzeler hiện đứng thứ 7, vị trí đủ điều kiện vào thẳng vòng bảng Europa League. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với nhóm bám đuổi là rất mong manh.

Brighton chỉ hơn Chelsea đúng 1 điểm và cũng chỉ nhỉnh hơn Brentford trong cuộc đua top 8. Không những vậy, “Chim mòng biển” vẫn còn hy vọng chen chân vào top 6 nếu kết quả các trận đấu khác diễn ra thuận lợi.

Dù vừa để thua Leeds United 0-1 ở vòng trước, Brighton vẫn có lý do để tự tin khi sở hữu thành tích đối đầu rất tốt trước MU trong những năm gần đây. Đội chủ sân Amex đã thắng tới 7 trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm cả chiến thắng 2-1 tại FA Cup hồi tháng Một.

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Brighton chiến đấu vì giấc mơ châu Âu, còn MU muốn khép lại mùa giải thành công bằng màn ra mắt hoàn hảo của Michael Carrick trên cương vị thuyền trưởng chính thức.





