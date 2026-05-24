Barcelona đánh bại OL Lyonnes 4-0 trong trận chung kết tại Oslo rạng sáng 24/5 để lần thứ tư bước lên đỉnh châu Âu ở Champions League nữ.

Barcelona hủy diệt Lyon để vô địch Champions League nữ.

Trận chung kết Champions League nữ 2025/26 giữa Barcelona Femení và OL Lyonnes được chờ đợi như màn so tài đỉnh cao của bóng đá nữ châu Âu. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Ullevaal ở Oslo lại là màn trình diễn vượt trội hoàn toàn của đại diện Tây Ban Nha.

Lyonnes nhập cuộc đầy tự tin và sớm đưa bóng vào lưới Barca sau tình huống đá bồi cận thành của Lindsey Heaps. Dù vậy, VAR xác định cầu thủ của đội bóng Pháp rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm. Bàn thắng không được công nhận trở thành bước ngoặt lớn của trận đấu.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Barcelona tăng tốc mạnh mẽ ở hiệp hai. Phút 53, Ewa Pajor mở tỷ số bằng pha bứt tốc và dứt điểm gọn gàng vào góc xa khung thành. Tiền đạo người Ba Lan tiếp tục khiến hàng thủ Lyonnes chao đảo với bàn nhân đôi cách biệt chỉ 14 phút sau đó.

Pajor khép lại mùa giải Champions League nữ với 11 bàn thắng, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công Barca. Khi Lyonnes còn chưa kịp gượng dậy, Salma Paralluelo tiếp tục tung đòn kết liễu bằng cú đúp trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng 4-0 giúp Barcelona hoàn tất cú ăn ba mùa này sau khi trước đó giành Liga F và Copa de la Reina. Đây cũng là lần thứ tư đội bóng xứ Catalonia vô địch Champions League nữ, đồng thời khẳng định vị thế số một của họ trong giai đoạn hiện tại.

Sau trận đấu, Pajor không giấu được cảm xúc khi chia sẻ với Disney+: “Tôi quá hạnh phúc và tự hào về đội bóng này. Tôi luôn mơ được khoác áo Barcelona và vô địch Champions League”.

Về phía Lyonnes, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu châu Âu kể từ lần gần nhất đăng quang năm 2022. Đây cũng là thất bại đậm nhất của CLB Pháp trong lịch sử Champions League nữ.