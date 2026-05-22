Julian Alvarez úp mở chuyện tương lai

  • Thứ sáu, 22/5/2026 11:01 (GMT+7)
Julian Alvarez được cho là chỉ muốn gia nhập Barcelona nếu chia tay Atletico Madrid, trong bối cảnh đội chủ sân Camp Nou đang tăng tốc kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Argentina.

Thêm một mùa giải ấn tượng của Julian Alvarez

Theo Matte Moretto, tương lai của Julian Alvarez bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, tiền đạo người Argentina gửi thông điệp rõ ràng tới những đội bóng đang quan tâm anh: nếu rời Atletico Madrid, Barcelona sẽ là điểm đến duy nhất được anh quan tâm.

Nguồn tin cho biết Alvarez muốn tiếp tục sinh sống tại Tây Ban Nha thay vì chuyển sang một giải đấu khác tại châu Âu. Điều đó khiến Barcelona trở thành lựa chọn phù hợp nhất với tuyển thủ Argentina ở thời điểm hiện tại.

Về phía Barcelona, ban lãnh đạo đội bóng được cho là đang xem Julian Alvarez như mục tiêu trọng điểm cho kế hoạch nâng cấp hàng công sau sự rời đi của Lewandowski. Đội chủ sân Camp Nou đánh giá cao khả năng pressing, di chuyển linh hoạt và sự đa năng của nhà vô địch World Cup 2022.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng. Atletico Madrid chắc chắn không muốn mất ngôi sao vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga. Ngoài ra, mức phí chuyển nhượng dành cho Alvarez được dự đoán rất cao, nhất là khi anh vẫn còn giá trị lớn cả về chuyên môn lẫn hình ảnh thương mại.

Ngoài Barcelona, PSG và Arsenal được cho là những đội bóng dành sự quan tâm đặc biệt đến trường hợp của Alvarez. Cả 2 được cho là sẵn sàng bỏ ra con số hơn 100 triệu euro để đưa ngôi sao Argentina về với họ.

Cá nhân Alvarez cũng có một mùa giải thành công khi cùng Atletico Madrid tiến sâu tại Champions League 2025/26. Cùng với đó là thành tích 18 bàn thắng và 8 kiến tạo. Một bước chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Hàng công trong mơ của PSG Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.

Thái Viên

Julian Alvarez Atletico Madrid Barcelona Champions League

