Tuchel chơi canh bạc điên rồ với tuyển Anh

Thomas Tuchel đang tự đẩy mình vào áp lực khổng lồ khi loại Phil Foden và Cole Palmer để đặt niềm tin vào Ivan Toney trước World Cup 2026.

Maguire không có tên trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

World Cup luôn là nơi các HLV phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn. Nhưng danh sách tuyển Anh của Thomas Tuchel vẫn đủ sức tạo ra cơn địa chấn ngay khi được công bố.

Phil Foden bị loại. Cole Palmer cũng không có tên. Trong khi đó, Ivan Toney, tiền đạo đang chơi bóng tại Saudi Arabia, lại trở thành một phần trong kế hoạch chinh phục World Cup của tuyển Anh. Chỉ riêng điều đó đã đủ để biến Tuchel thành tâm điểm tranh cãi tại xứ sương mù.

Nhiều năm qua, tuyển Anh thường bị chỉ trích vì thiếu bản lĩnh ở các giải đấu lớn. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng nhưng luôn mắc kẹt giữa kỳ vọng và áp lực. Giờ đây, Tuchel xuất hiện với cách tiếp cận rất khác. Ông sẵn sàng gạt bỏ danh tiếng để ưu tiên những gì mình tin là phù hợp nhất cho đội bóng.

Đó là lý do Foden và Palmer trở thành nạn nhân. Foden từng được xem là tương lai của bóng đá Anh. Palmer cũng có thời điểm nổi lên như ngôi sao sáng nhất của Chelsea. Nhưng World Cup không phải nơi dành cho quá khứ hay tiềm năng. Tuchel nhìn vào hiện tại, và ông không thấy đủ sự thuyết phục.

Foden trải qua mùa giải chật vật trong màu áo Manchester City. Những trận giao hữu gần đây trước Nhật Bản và Uruguay cũng không cho thấy anh đã thật sự trở lại. Palmer khá hơn đôi chút, nhưng cũng không còn tạo ra cảm giác “không thể thay thế” như giai đoạn bùng nổ trước đó.

Tuchel hiểu rõ cái giá của việc mang tới World Cup những cầu thủ không đạt trạng thái tốt nhất. Bóng đá Anh từng nhiều lần mắc sai lầm như vậy. Các đời HLV trước thường cố níu kéo những ngôi sao lớn với hy vọng họ sẽ tỏa sáng đúng lúc. Nhưng thực tế hiếm khi diễn ra như mong muốn.

Tuchel không muốn đi lại con đường cũ.

Tuchel đánh cược với Ivan Toney

Quyết định gây tranh cãi nhất chắc chắn là Ivan Toney. 55 bàn sau 62 trận tại Saudi Pro League là thành tích rất ấn tượng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhiều người vẫn nghi ngờ giá trị chuyên môn của giải đấu này. Saudi Arabia chưa phải môi trường cạnh tranh ngang Premier League hay Champions League.

Tuy nhiên, Tuchel dường như không quá bận tâm tới điều đó. HLV người Đức có thể nhìn thấy thứ mà các con số không phản ánh hết: sự tự tin. Toney đang bước vào World Cup với trạng thái tinh thần rất tốt. Một tiền đạo có cảm giác ghi bàn ổn định đôi khi đáng giá hơn nhiều so với một ngôi sao lớn nhưng đánh mất phong độ.

Đó là cách Tuchel xây dựng đội tuyển Anh lần này. Ông ưu tiên sự hiệu quả thay vì chiều lòng dư luận.

Foden phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Sự xuất hiện của Toney cùng Ollie Watkins cũng cho thấy Tuchel muốn giảm tải cho Harry Kane. Trong nhiều năm, Kane gần như phải gánh toàn bộ hàng công tuyển Anh. Anh đá mọi trận, chơi mọi phút và luôn bị đặt vào áp lực phải ghi bàn.

Nhưng Kane giờ không còn trẻ. World Cup 2026 nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để anh chạm tay vào danh hiệu lớn cùng tuyển Anh. Tuchel hiểu ông cần giữ cho đội trưởng của mình ở trạng thái tốt nhất. Danh sách lần này vì thế mang rất nhiều dấu ấn thực dụng.

World Cup sẽ phán xét Tuchel

Tuy nhiên, mọi canh bạc đều đi kèm rủi ro. Nếu tuyển Anh thành công tại World Cup 2026, Tuchel sẽ được ca ngợi như người dám phá bỏ những giới hạn cũ của “Tam sư”. Nhưng nếu thất bại, cái tên Foden hay Palmer sẽ còn bị nhắc lại rất lâu. Đó là quy luật khắc nghiệt của bóng đá Anh.

Thực tế, đây không phải đội hình hoàn hảo. Trent Alexander-Arnold gần như bị gạch tên dù đang khoác áo Real Madrid. Adam Wharton, một trong những tiền vệ điều phối bóng hay nhất nước Anh hiện tại, cũng không được lựa chọn. Marcus Rashford hay Noni Madueke lại có tên dù chưa chắc suất đá chính ở CLB.

Danh sách ấy cho thấy Tuchel không xây dựng tuyển Anh dựa trên sự chiều lòng công chúng. Ông chọn theo cảm nhận và niềm tin chiến thuật của riêng mình.

Vấn đề là World Cup không bao giờ cho ai quá nhiều thời gian để sửa sai. Người Anh đã chờ đợi quá lâu cho một chức vô địch lớn. Và giờ, mọi ánh mắt đều dồn về Thomas Tuchel cùng canh bạc mang tên Ivan Toney.