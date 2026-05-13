Quyết định gây tranh cãi ở tuyển Anh

Trent Alexander-Arnold bất ngờ được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup 2026.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển tham dự World Cup 2026 phải nộp danh sách sơ bộ 55 cầu thủ trước thời hạn quy định. Dù Liên đoàn Bóng đá Anh chưa công bố chính thức, truyền thông xứ sương mù xác nhận Tuchel hoàn tất danh sách với Alexander-Arnold là lựa chọn gây tranh cãi.

Cựu sao Liverpool trước đó được coi là không nằm trong kế hoạch của chiến lược gia người Đức. HLV Tuchel ưu tiên những phương án như Reece James, Tino Livramento và Ben White cho vị trí hậu vệ phải. Thậm chí, ông còn đánh giá Jarrell Quansah phù hợp hơn ở vai trò này.

Tuy nhiên, khủng hoảng nhân sự khiến Tuchel thay đổi quyết định. White chấn thương đầu gối nghiêm trọng, Livramento chưa hẹn ngày trở lại, còn James mới bình phục sau thời gian dài nghỉ thi đấu. Điều đó mở ra cơ hội cho ngôi sao Real Madrid trở lại đội tuyển.

Nhiều ý kiến cho rằng Alexander-Arnold không xứng đáng góp mặt khi phong độ ở Real Madrid thiếu ổn định, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Anh thường xuyên mắc sai lầm vị trí và không duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Đáng chú ý, hậu vệ này vắng mặt ở 3 trận gần nhất của "Tam sư".

Ở cánh đối diện, Luke Shaw tái xuất trong danh sách sơ bộ. Hậu vệ MU chưa khoác áo tuyển Anh kể từ sau Euro 2024 do liên tiếp gặp vấn đề thể lực. Dù vậy, việc ra sân 36 trận mùa này cho thấy Shaw dần lấy lại trạng thái tốt nhất.

Theo kế hoạch, Tuchel sẽ tiếp tục theo dõi phong độ các cầu thủ trước khi chốt danh sách cuối cùng vào ngày 22/5 với 26 cái tên dự World Cup 2026.