Tin sét đánh với Trent Alexander-Arnold

Tương lai của Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid bất ngờ xuất hiện dấu hỏi lớn khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ thêm một hậu vệ phải chất lượng.

Trent Alexander-Arnold gặp nhiều khó khăn kể từ khi sang Real Madrid.

Ban lãnh đạo "Los Blancos" muốn hoàn tất thương vụ Denzel Dumfries trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Real Madrid được cho là kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng giá 25 triệu euro để đưa Dumfries rời Inter Milan.

Động thái cho thấy Real Madrid không yên tâm với vị trí của Alexander-Arnold. Trong mùa đầu tiên khoác áo đội chủ sân Bernabeu, ngôi sao người Anh ra sân 30 trận, đóng góp 5 kiến tạo nhưng liên tục bị ảnh hưởng bởi các chấn thương cơ. Việc đội trưởng kỳ cựu Dani Carvajal chia tay CLB sau khi hết hợp đồng khiến Real Madrid phải tính toán kỹ hơn cho hành lang phải.

Dumfries được xem là phương án lý tưởng nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng kinh nghiệm dày dạn. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 30 tuổi ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 28 lần ra sân. Tính tổng cộng, anh đã thi đấu hơn 200 trận cho Inter, ghi 27 bàn và đóng góp 28 kiến tạo.

Không chỉ tăng cường cánh phải, Real Madrid cũng đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng thủ với mục tiêu là trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool. Nguồn tin cho biết tuyển thủ Pháp sớm đạt đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid.

Nếu chiêu mộ thành công cả Dumfries lẫn Konate, Real Madrid sẽ sở hữu thêm hai lá chắn chất lượng, đồng thời tạo ra sức ép cạnh tranh đáng kể với Alexander-Arnold trong mùa giải tới.

Do đó, Alexander-Arnold đối mặt sức ép lớn khi Real Madrid. Thay vì chiếm suất đá chính như kỳ vọng ban đầu, Alexander-Arnold sớm vỡ mộng và thậm chí đứng trước nguy cơ bật bãi khỏi Real Madrid.