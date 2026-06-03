Real chốt tân binh khủng với giá 25 triệu euro

Real Madrid chính thức kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu euro để đưa Denzel Dumfries rời Inter Milan.

Denzel Dumfries đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ngôi sao người Hà Lan nhiều khả năng sẽ là mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch tái thiết đội hình của "Los Blancos" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Thương vụ này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ huấn luyện viên Jose Mourinho.

"Người đặc biệt" coi Dumfries là nhân tố hoàn hảo để thay thế vị trí của lão tướng Dani Carvajal, người vừa nói lời chia tay với sân Bernabeu sau nhiều năm gắn bó. Tại Bernabeu, ngôi sao 30 tuổi sẽ cạnh tranh trực tiếp suất đá chính với Trent Alexander-Arnold.

So với Trent, hậu vệ sinh năm 1996 được đánh giá cao hơn ở bộ kỹ năng phòng ngự và nền tảng thể lực dồi dào. Với lối chơi tấn công trực diện, tuyển thủ Hà Lan nhiều khả năng sẽ là quân bài chiến lược được Mourinho tin dùng trong các trận cầu lớn, nơi sự an toàn bên phần sân nhà được đặt lên hàng đầu.

Việc chiêu mộ một hậu vệ đẳng cấp thế giới, người phần nào khẳng định được tên tuổi trong màu áo Inter Milan và đội tuyển quốc gia, với mức giá chỉ 25 triệu euro được xem là một "món hời" lớn của Real Madrid.

Kinh nghiệm của Dumfries hứa hẹn sẽ giúp anh hòa nhập nhanh chóng và tạo ra tầm ảnh hưởng tức thì lên lối chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bất chấp việc hòa nhập tại môi trường mới hứa hẹn không hề dễ dàng.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của Carvajal Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.