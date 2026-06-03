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Thể thao

Real chốt tân binh khủng với giá 25 triệu euro

  • Thứ tư, 3/6/2026 05:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid chính thức kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 25 triệu euro để đưa Denzel Dumfries rời Inter Milan.

Denzel Dumfries đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ngôi sao người Hà Lan nhiều khả năng sẽ là mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch tái thiết đội hình của "Los Blancos" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Thương vụ này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ huấn luyện viên Jose Mourinho.

"Người đặc biệt" coi Dumfries là nhân tố hoàn hảo để thay thế vị trí của lão tướng Dani Carvajal, người vừa nói lời chia tay với sân Bernabeu sau nhiều năm gắn bó. Tại Bernabeu, ngôi sao 30 tuổi sẽ cạnh tranh trực tiếp suất đá chính với Trent Alexander-Arnold.

So với Trent, hậu vệ sinh năm 1996 được đánh giá cao hơn ở bộ kỹ năng phòng ngự và nền tảng thể lực dồi dào. Với lối chơi tấn công trực diện, tuyển thủ Hà Lan nhiều khả năng sẽ là quân bài chiến lược được Mourinho tin dùng trong các trận cầu lớn, nơi sự an toàn bên phần sân nhà được đặt lên hàng đầu.

Việc chiêu mộ một hậu vệ đẳng cấp thế giới, người phần nào khẳng định được tên tuổi trong màu áo Inter Milan và đội tuyển quốc gia, với mức giá chỉ 25 triệu euro được xem là một "món hời" lớn của Real Madrid.

Kinh nghiệm của Dumfries hứa hẹn sẽ giúp anh hòa nhập nhanh chóng và tạo ra tầm ảnh hưởng tức thì lên lối chơi của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bất chấp việc hòa nhập tại môi trường mới hứa hẹn không hề dễ dàng.

Khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của Carvajal Trận đấu với Athletic Bilbao sáng 24/5 là lần cuối cùng chúng ta thấy Carvajal thi đấu trong màu áo Real Madrid. Hậu vệ người Tây Ban Nha được cho là sẽ rời đội vào mùa hè 2026.

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Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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