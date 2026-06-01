Mourinho thấy 4 lỗ hổng lớn ở Real Madrid

Jose Mourinho lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ nhằm đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao sau hai mùa giải trắng tay liên tiếp.

Mourinho sớm bắt tay vào kế hoạch xây dựng Real Madrid.

Theo AS, chiến lược gia người Bồ Đào Nha xác định 4 vị trí cần được nâng cấp khẩn cấp gồm trung vệ, hậu vệ phải, hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm. Mourinho tin rằng đây là những mắt xích quan trọng để Real Madrid lấy lại khả năng cạnh tranh danh hiệu.

Ưu tiên hàng đầu là hàng phòng ngự. "Người đặc biệt" muốn bổ sung ít nhất một hoặc hai trung vệ đẳng cấp để đá cặp cùng Antonio Rudiger. Không chỉ yêu cầu về chuyên môn, Mourinho còn tìm kiếm những thủ lĩnh thực thụ, nhằm mang lại cá tính và sự chắc chắn cho hệ thống vốn bị đánh giá thiếu ổn định thời gian qua.

Ở hai biên, Mourinho cũng muốn tăng cường chiều sâu. Một hậu vệ phải mới được xem là mục tiêu quan trọng nhằm tạo sự cạnh tranh với Trent Alexander-Arnold, trong khi vị trí hậu vệ trái sẽ phụ thuộc vào tương lai của Fran Garcia.

Khu trung tuyến cũng nằm trong kế hoạch tái thiết. Mourinho được cho là yêu cầu chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự có khả năng đánh chặn và bảo vệ hàng thủ, bên cạnh một tiền vệ sáng tạo đủ khả năng tạo đột biến trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Mourinho không đặt nặng yếu tố danh tiếng. Ông muốn Real Madrid tập trung vào những cầu thủ có tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Theo đánh giá của nhà cầm quân 63 tuổi, đội bóng đã đánh mất bản sắc và sự quyết liệt trong hai mùa gần đây.

Bên cạnh đó, Mourinho đang tiến hành đánh giá toàn diện đội bóng, từ chuyên môn cho tới bầu không khí trong phòng thay đồ. Ông dự kiến sẽ tận dụng giai đoạn tiền mùa giải để trực tiếp quan sát các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của nhiều cái tên.

