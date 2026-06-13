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Thể thao

CĐV Mỹ vỡ òa sau thắng lợi bùng nổ

  • Thứ bảy, 13/6/2026 11:14 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Chủ nhà Mỹ có trận ra quân hoành tráng khi thắng Paraguay với tỷ số 4-1 ở lượt trận đầu tiên bảng D World Cup 2026 sáng 13/6.

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Trên sân SoFi, tuyển Mỹ có hiệp một thi đấu bùng nổ khi ghi 3 bàn vào lưới Paraguay, tạo tiền đề cho chiến thắng tưng bừng ở trận ra quân World Cup 2026.

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Các cầu thủ Mỹ thi đấu tự tin, tốc độ và hiệu quả, tạo nên thế trận lấn lướt trước Paraguay. Trên khán đài, người hâm mộ đội chủ nhà liên tục reo hò và hát vang sau mỗi bàn thắng. Dù phải nhận bàn thua ở hiệp hai, Mỹ vẫn hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm.
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Ngoài bầu không khí tưng bừng tại sân SoFi, hàng nghìn cổ động viên trên khắp các bang tại Mỹ cũng tập trung theo dõi và cổ vũ đội nhà chiến thắng.

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Nhiều người hâm mộ tỏ ra phấn khích khi chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của đội nhà. Trước khi giải đấu diễn ra, thầy trò HLV Pochettino bị hoài nghi về năng lực sau chuỗi thành tích không như mong muốn.

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Chỉ trong 45 phút đầu tiên, tuyển Mỹ đã ghi nhiều bàn thắng hơn tổng số bàn mà họ có được trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2022. Điều này càng làm tăng thêm sự hưng phấn với những CĐV theo dõi trực tiếp trận đấu.
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Hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh các CĐV Mỹ ôm nhau nhảy múa, hát vang tên đội tuyển nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

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Đối với nhiều CĐV bóng đá Mỹ, đây không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà còn là lời khẳng định vị thế ngày càng lớn của bóng đá tại quốc gia này.

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Sau thắng lợi tưng bừng trước Paraguay, Mỹ tạm dẫn đầu bảng D. Đội bóng của HLV Pochettino sẽ có trận đấu kế tiếp gặp Australia vào ngày 20/6.
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Duy Luân

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