CĐV Mỹ vỡ òa sau thắng lợi bùng nổ

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, tuyển Mỹ đã ghi nhiều bàn thắng hơn tổng số bàn mà họ có được trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2022. Điều này càng làm tăng thêm sự hưng phấn với những CĐV theo dõi trực tiếp trận đấu.