Lời giải thích gây phẫn nộ của FIFA

FIFA đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều sau khi công bố số lượng khán giả tham dự trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại World Cup 2026.

World Cup 2026 không thu hút như kỳ vọng là chủ đề được quan tâm. Ảnh: Reuters.

Nhiều khán giả theo dõi qua truyền hình trận đấu thuộc bảng A giữa Hàn Quốc và CH Czech hôm 12/6 đã đặt câu hỏi về sức hút thực tế của giải đấu. Những hàng ghế thưa thớt tạo nên bức tranh trái ngược với tuyên bố của FIFA rằng trận đấu tại sân Guadalajara "gần như được khán giả phủ kín". Cụ thể, FIFA công bố số lượng khán giả chính thức của trận đấu lên tới 44.985 người, chỉ kém 679 chỗ ngồi so với sức chứa tối đa của sân Guadalajara.

Trước những nghi ngờ từ dư luận, FIFA phát đi thông báo giải thích về cách tính lượng khán giả. Theo đó, con số chính thức được xác định dựa trên số vé đã được quét tại cổng kiểm soát và số người hiện diện trong khuôn viên sân vận động, thay vì dựa trên đánh giá trực quan.

Khán đài thưa khán giả tại sân Guadalajara. Ảnh: Reuters.

FIFA cũng cho biết nhiều khán giả có vé đã lựa chọn đứng tại các khu vực hành lang, khu dịch vụ hoặc khu giải trí bên trong sân thay vì ngồi cố định ở ghế được chỉ định trong suốt trận đấu. Đây được cho là nguyên nhân khiến hình ảnh trên truyền hình tạo cảm giác sân đấu không có quá nhiều khán giả.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được nhiều người hâm mộ. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân thực sự đến từ giá vé quá cao, khiến lượng vé bán ra thấp hơn kỳ vọng. Ngoài ra, việc tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 dường như khiến sức hút của giai đoạn vòng bảng không còn cao như trước.

Trong khi đó, truyền thông Mexico lý giải rằng sự thiếu vắng khán giả một phần đến từ việc trận đấu diễn ra vào khung giờ tối muộn, khi trận đấu kết thúc vào khoảng 22h (giờ địa phương). Nhiều người hâm mộ e ngại vấn đề an ninh nên lựa chọn theo dõi qua truyền hình thay vì đến sân.

Tranh cãi mới nhất tiếp tục đặt FIFA trước áp lực phải chứng minh sức hút của kỳ World Cup được quảng bá là "lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới".

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