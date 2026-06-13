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Thể thao

Barcelona dọa kiện hình sự chủ tịch Real Madrid

  • Thứ bảy, 13/6/2026 07:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona vừa chính thức khởi động các thủ tục pháp lý chống lại chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, sau những phát ngôn của ông nhắm vào đội bóng xứ Catalan.

Barcelona dọa kiện Florentino Perez sau những phát ngôn của ông

Barcelona thông báo vừa đệ đơn yêu cầu hòa giải đối với Chủ tịch Perez, bước đi bắt buộc theo luật pháp Tây Ban Nha trước khi tiến hành khởi kiện hình sự. "Los Blaugrana" yêu cầu người đứng đầu Real Madrid phải rút lại những tuyên bố mà đội bóng cho là sai sự thật và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng câu lạc bộ

Tranh chấp bùng phát từ phát ngôn của ông Perez vào tháng 5 khi ông khẳng định Real Madrid lẽ ra phải giành được 14 chức vô địch La Liga thay vì 7 như thực tế. Chủ tịch "Los Blancos" tuyên bố 7 danh hiệu còn lại bị "đánh cắp" một cách bất hợp pháp, một thông điệp được hiểu là ám chỉ trực tiếp đến vụ bê bối trọng tài Negreira mà Barcelona đang vướng phải.

Ban lãnh đạo Barca khẳng định những phát ngôn này mang tính phỉ báng và xúc phạm theo Điều 205 Bộ luật Hình sự. Sau khi tham vấn pháp lý, đội chủ sân Camp Nou quyết định chuyển từ thái độ thận trọng sang hành động cứng rắn.

Thông cáo chính thức của câu lạc bộ nêu rõ: "Mục tiêu là yêu cầu ông Perez rút lại những tuyên bố sai sự thật khi bản thân ông biết rõ chúng không có căn cứ". Đại diện Barcelona nhấn mạnh, nếu quá trình hòa giải không đem lại kết quả thỏa đáng, câu lạc bộ sẽ ngay lập tức đệ đơn khiếu nại hình sự.

Mọi quyết định tiếp theo hiện phụ thuộc vào phản ứng của phía Florentino Perez đối với yêu cầu rút lời từ đại diện xứ Catalan. Vụ việc sẽ sớm sáng tỏ trong thời gian tới.

Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026 World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.

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Huy Trưởng

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