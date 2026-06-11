Tiền đạo Marcus Rashford có động thái gây chú ý sau khi Barcelona từ chối mua đứt anh từ MU.

Rashford đáp trả Barcelona.

Hôm 10/6, nhiều tờ báo Tây Ban Nha xác nhận Barcelona sẽ không chi 30 triệu euro để mua đứt Rashford theo điều khoản đã được thỏa thuận trước đó với MU. Thời hạn kích hoạt điều khoản này sẽ hết hiệu lực vào đầu tuần tới, nhưng ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou được cho là sớm thông báo quyết định của mình tới cầu thủ sinh năm 1997.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, Rashford xóa tên "Barcelona" khỏi phần tiểu sử trên trang cá nhân. Thay vào đó, chân sút này chỉ giữ thông tin là tuyển thủ quốc gia Anh.

Động thái từ phía Barcelona đồng nghĩa Rashford sẽ trở lại MU sau khi kết thúc thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Dù vậy, đội chủ sân Camp Nou được cho là vẫn sẵn sàng mượn Rashford thêm một mùa giải nếu MU chấp thuận.

Thay vì theo đuổi Rashford, Barcelona hiện dồn toàn bộ sự chú ý vào mục tiêu tăng cường vị trí trung phong. Julian Alvarez được xác định là ưu tiên hàng đầu của đội bóng, dù các cuộc đàm phán với Atletico Madrid vẫn còn nhiều trở ngại.

Về phần mình, Rashford đang tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Chân sút 28 tuổi muốn hoàn tất giải đấu trước khi đưa ra quyết định tiếp theo về tương lai sự nghiệp.

Sự cao tay của Barcelona tại phiên chợ hè 2026 World Cup 2026 cùng một kỳ chuyển nhượng hứa hẹn nhiều biến động khiến Barcelona phải sớm tính toán nhân sự, nhằm tránh những xáo trộn và duy trì đà thăng tiến ở mùa giải 2026/27.