Tuyển Anh bước vào World Cup với một canh bạc

Thomas Tuchel đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt khi đặt niềm tin vào kinh nghiệm của John Stones hay tiếp tục lựa chọn sự ổn định mà Ezri Konsa đang có.

Tuyển Anh vẫn tồn đọng nhiều vấn đề cần giải quyết triệt để trước World Cup.

Không phải các ngôi sao trên hàng công như Harry Kane, Jude Bellingham, một trong những dấu hỏi lớn nhất của tuyển Anh trước trận ra quân World Cup 2026 lại nằm ở vị trí trung vệ. HLV Thomas Tuchel gần như đã xác định Marc Guehi là một trong hai cái tên đá chính trước Croatia. Vấn đề còn lại là ai sẽ sát cánh cùng trung vệ của Manchester City: John Stones hay Ezri Konsa?

Đó không đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà còn phản ánh triết lý Tuchel muốn xây dựng cho tuyển Anh.

Konsa là lựa chọn của sự ổn định. Trung vệ Aston Villa gần như xuất hiện xuyên suốt hành trình vòng loại dưới thời nhà cầm quân người Đức. Anh ít mắc sai lầm, duy trì phong độ đều đặn và hiểu rõ những yêu cầu chiến thuật của Tuchel.

Nhưng World Cup không chỉ là sân chơi của phong độ. Những giải đấu lớn thường được quyết định bởi kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng kiểm soát áp lực trong những thời khắc đặc biệt. Đó là lý do John Stones vẫn hiện diện trong mọi cuộc tranh luận.

Trên lý thuyết, việc Stones góp mặt tại World Cup 2026 là điều khá bất ngờ. Trung vệ 32 tuổi gần như không thi đấu trong mùa giải vừa qua. Anh chỉ có một lần đá chính tại Premier League trong năm 2026, đó là trận chia tay Manchester City trước khi trở thành cầu thủ tự do.

Dù vậy, Tuchel nhiều lần nhấn mạnh tin tưởng tuyệt đối vào Stones. Không chỉ bởi kinh nghiệm hơn 26 trận lớn cùng tuyển Anh, mà còn vì khả năng thích nghi chiến thuật hiếm có. Stones có thể đá trung vệ, dâng lên hàng tiền vệ hoặc chuyển đổi giữa hệ thống ba và bốn hậu vệ ngay trong trận đấu. Đó là mẫu cầu thủ mà Tuchel đặc biệt yêu thích.

Stones là mẫu trung vệ mà HLV Tuchel cực kỳ ưa chuộng.

Ngay cả Marc Guehi, người nhiều khả năng đá chính, cũng công khai bảo vệ đàn anh. Với Guehi, Stones là một trong những trung vệ xuất sắc mà bóng đá Anh từng sản sinh.

Từ góc nhìn của Tuchel, việc mang Stones tới World Cup rồi để anh ngồi dự bị có lẽ là một sự lãng phí. Nếu không tin tưởng, ông đã không triệu tập trung vệ này ngay từ đầu trong bối cảnh tuyển Anh sở hữu nhiều lựa chọn trẻ trung hơn.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu, bởi World Cup không phải nơi để thử nghiệm thể lực. Một trung vệ thiếu cảm giác thi đấu hoàn toàn có thể trở thành điểm yếu chí mạng khi đối đầu những đối thủ giàu tốc độ như Croatia hay các ứng viên vô địch ở vòng knock-out.

Vì thế, giờ đây bài toán trung vệ của tuyển Anh không chỉ là lựa chọn giữa Stones và Konsa. Đó là quyết định giữa kinh nghiệm và sự an toàn, giữa đẳng cấp đã được kiểm chứng và phong độ hiện tại, vừa vặn cho từng trận đấu.

World Cup luôn là nơi những canh bạc lớn được đặt lên bàn cân, và với Thomas Tuchel, John Stones có thể là canh bạc đầu tiên mà ông buộc phải sử dụng.

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