Messi và Mbappe trước lời hẹn với lịch sử

World Cup 2026 không chỉ là cơ hội để Argentina bảo vệ ngôi vương, mà còn có thể là lần cuối Lionel Messi chạm tay vào cột mốc lịch sử mà chỉ Miroslav Klose từng làm được.

Messi là nhà vô địch World Cup 2022.

World Cup luôn là nơi những huyền thoại được ghi nhớ. Pele được nhớ đến với ba chức vô địch thế giới. Diego Maradona được nhớ đến bởi mùa hè kỳ diệu ở Mexico năm 1986. Còn Miroslav Klose giữ một vị trí rất riêng trong lịch sử bóng đá khi trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup với 16 bàn thắng.

Suốt hơn một thập kỷ qua, kỷ lục ấy gần như đứng ngoài mọi cuộc tranh luận. Không phải vì nó quá cao, mà bởi những cầu thủ đủ tài năng để chạm tới lại hiếm khi có đủ thời gian và sự ổn định tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Nhưng World Cup 2026 có thể thay đổi điều đó. Lionel Messi bước vào giải đấu với 13 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Kylian Mbappe có 12 bàn dù mới 27 tuổi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cột mốc của Klose thực sự bị đe dọa.

Với Messi, đây còn là cuộc đua mang ý nghĩa đặc biệt hơn.

Kỷ lục cuối cùng của Messi

Trong gần hai thập niên thi đấu đỉnh cao, Messi gần như đã sở hữu mọi danh hiệu và kỷ lục quan trọng nhất của bóng đá thế giới. Anh là nhà vô địch World Cup, chủ nhân 8 Quả bóng vàng, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Argentina và là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử môn thể thao vua.

Tuy nhiên, bảng thành tích đồ sộ ấy vẫn còn thiếu một cột mốc: vị trí số một trong danh sách ghi bàn mọi thời đại ở World Cup. Khoảng cách hiện tại chỉ là ba bàn thắng.

Con số ấy không quá lớn với một cầu thủ từng ghi hơn 800 bàn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Messi không còn là Messi của năm 2022.

Bảo vệ chức vô địch World Cup 2022 là thách thức với Messi và các đồng đội.

Tuổi 38 khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Anh vẫn có thể tạo ra khoảnh khắc thiên tài bằng một đường chuyền hay một cú sút, nhưng khả năng bùng nổ liên tục trong suốt giải đấu không còn như trước.

Đó là lý do World Cup 2026 được xem như cơ hội cuối cùng của Messi để chạm tới kỷ lục này. Nếu làm được, anh sẽ khép lại hành trình World Cup bằng cách đẹp nhất. Nếu không, cánh cửa gần như sẽ đóng lại mãi mãi.

Mbappe và thế hệ kế thừa

Trớ trêu thay, người có thể ngăn Messi đi vào lịch sử lại chính là cầu thủ được xem như người kế thừa anh. Mbappe đang sở hữu 12 bàn thắng ở World Cup, chỉ kém Messi đúng một pha lập công. Điều đáng nói là tiền đạo người Pháp mới bước sang tuổi 27 và vẫn còn ít nhất hai, thậm chí ba kỳ World Cup phía trước.

Nếu Messi chạy đua với thời gian, Mbappe lại đang chạy đua với lịch sử. Sau chức vô địch năm 2018 và ngôi á quân năm 2022, chân sút của Real Madrid đã xây dựng một hồ sơ World Cup mà phần lớn cầu thủ cả sự nghiệp cũng không thể đạt tới. Hiệu suất ghi bàn của anh thậm chí còn vượt xa nhiều huyền thoại từng bước lên đỉnh thế giới.

Bởi vậy, World Cup 2026 có thể là nơi Messi cố gắng hoàn tất chương cuối cùng của sự nghiệp, nhưng cũng là nơi Mbappe bắt đầu hành trình chinh phục những kỷ lục tưởng chừng bất khả xâm phạm.

Mbappe sẽ là đối trọng của Messi.

Xa hơn nữa, bóng đá thế giới đã nhìn thấy một gương mặt khác mang tên Lamine Yamal. Ở tuổi 18, ngôi sao của Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào kỳ World Cup đầu tiên. Sẽ là quá sớm để đặt Yamal cạnh Messi, Mbappe hay Klose. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tài năng trẻ này cho thấy bóng đá luôn vận động theo quy luật kế thừa.

World Cup vì thế không chỉ là câu chuyện của những chiếc cúp vàng. Đó còn là nơi các thế hệ giao thoa. Một bên là Messi, người đang tìm kiếm kỷ lục cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng. Một bên là Mbappe, người có thể thống trị bóng đá thế giới trong thập niên tới. Và ở phía sau, Yamal đang chờ đến lượt mình.

Khi trái bóng lăn trên đất Mỹ, Canada và Mexico, cuộc đua tới ngôi vô địch chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng với nhiều người yêu bóng đá, hành trình của Messi hướng tới cột mốc 16 bàn thắng cũng đáng để dõi theo không kém.

Bởi đôi khi, lịch sử không chỉ được viết bằng những chiếc cúp. Nó còn được tạo nên từ những cuộc rượt đuổi kéo dài qua nhiều thế hệ.