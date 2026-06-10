Cầu thủ gốc Việt gây tranh cãi khi nói về Messi

Dù nằm chung bảng với nhà đương kim vô địch World Cup 2026, các cầu thủ Algeria vẫn tỏ ra tự tin.

Maza tự tin trong lần đầu dự World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ gặp Algeria ở lượt trận mở màn bảng J World Cup 2026 vào ngày 17/6. Trước cuộc đối đầu được chờ đợi này, tiền vệ trẻ Ibrahim Maza của Bayer Leverkusen gây chú ý khi tuyên bố đầy tự tin về khả năng đánh bại Messi cùng các đồng đội.

"Chúng tôi có thể đánh bại Messi và tuyển Argentina. Cả đội phải cống hiến tất cả trong trận đấu và chơi bóng thật thông minh", Maza chia sẻ. Tuyển thủ 20 tuổi cũng nhấn mạnh các cầu thủ Algeria cần giữ được sự bình tĩnh và tập trung trước sức ép từ nhà đương kim vô địch thế giới.

Phát biểu của Maza nhanh chóng tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng tiền vệ của Leverkusen quá tự tin và có thể sẽ phải trả giá khi đối đầu Argentina.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng Algeria là một tập thể khó chịu và Maza hoàn toàn có quyền tin tưởng vào khả năng giành kết quả tích cực cho đội tuyển nước nhà.

Maza là gương mặt triển vọng của bóng đá Algeria.

Maza có bố là người Algeria, mẹ là người Việt Nam, đồng thời sinh ra và lớn lên tại Đức. Dù từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức, anh cuối cùng đã quyết định lựa chọn cống hiến cho tuyển Algeria ở cấp độ quốc tế.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của Maza. Trong màu áo Bayer Leverkusen, anh ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, có 20 lần đá chính và trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn thắng, gồm 3 pha lập công và 4 kiến tạo.

Bên cạnh Maza, ngôi sao số một Riyad Mahrez của Algeria cũng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của đội tuyển là cống hiến hết khả năng và mang lại niềm tự hào cho đất nước.

Sức hút đặc biệt mang tên Messi Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.