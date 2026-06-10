Shakira tạo cơn sốt 100 triệu view tại World Cup 2026

Bài hát chủ đề World Cup 2026 của Shakira đang tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới.

Shakira làm nên lịch sử với bài hát World Cup 2026.

Ca khúc chính thức của giải đấu mang tên "Dai Dai" cán mốc hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau hai tuần phát hành. Con số này giúp Shakira làm nên lịch sử khi là một trong những sản phẩm âm nhạc có lượt xem nhiều nhất trước thời điểm World Cup khởi tranh.

Bài hát được Shakira thể hiện cùng rapper Burna Boy với giai điệu bắt tai và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Sức hút của ca khúc được dự báo sẽ còn tăng mạnh khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc vào rạng sáng 12/6.

Với lần thứ tư góp giọng tại các kỳ World Cup, Shakira tiếp tục khẳng định vị thế là nghệ sĩ gắn bó thành công nhất với giải đấu danh giá này. Chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ người Colombia cho biết cô luôn có một mối liên kết đặc biệt với bóng đá và cảm thấy sợi dây đó chưa bao giờ bị đứt đoạn.

Shakira tiếp tục chứng tỏ sức hút tại các kỳ World Cup.

Hành trình của Shakira tại World Cup bắt đầu từ năm 2006 khi cô trình diễn phiên bản remix của ca khúc "Hips Don't Lie" trước trận chung kết giữa Italy và Pháp. Đến World Cup 2010 ở Nam Phi, cô tạo nên hiện tượng toàn cầu với "Waka Waka (This Time For Africa)". Hiện MV này đã cán mốc khoảng 4,5 tỷ lượt xem, nằm trong nhóm những video âm nhạc được xem nhiều nhất lịch sử.

Bốn năm sau, Shakira tiếp tục phát hành "La La La" cho World Cup 2014 tại Brazil. Ca khúc này cũng thu hút hơn 1,3 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Không chỉ góp giọng trong bài hát chính thức của World Cup 2026, Shakira còn được xác nhận sẽ biểu diễn trực tiếp ở giữa hiệp đấu trận chung kết ngày 19/7 cùng Madonna và nhóm nhạc BTS.

Những cặp anh em tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.