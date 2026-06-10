'Cuộc tháo chạy' ở Man City với 8 cầu thủ có thể rời Etihad

Man City đứng trước mùa hè biến động bậc nhất trong nhiều năm qua khi hàng loạt trụ cột có thể rời sân Etihad, trong cuộc cải tổ quy mô lớn sau sự ra đi của HLV Pep Guardiola.

Gvardiol có thể rời Man City.

Guardiola khép lại hành trình 10 năm huy hoàng cùng Man City sau mùa 2025/26. Người được lựa chọn kế nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha là Enzo Maresca, nhưng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện có thể chỉ là khởi đầu cho cuộc thanh lọc mạnh mẽ tại Etihad.

Theo The Athletic, ngoài những cái tên rời đội theo dạng tự do như John Stones và Bernardo Silva, Man City còn có thể chia tay thêm tới 8 cầu thủ khác trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Ở hàng thủ, Nathan Ake khả năng sẽ tìm bến đỗ mới. Tương lai của Josko Gvardiol cũng trở nên khó đoán khi trung vệ người Croatia nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich và Real Madrid. Dù được đề nghị gia hạn hợp đồng, Gvardiol vẫn cân nhắc các lựa chọn của mình.

Tuyến giữa cũng đối mặt nguy cơ biến động mạnh. Nico Gonzalez có thể trở thành người thừa nếu Man City chiêu mộ thành công Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Mateo Kovacic chỉ còn một năm hợp đồng và vừa trở lại sau chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng. Anh nằm trong danh sách có thể bị thanh lý.

Bên cạnh đó, Tijjani Reijnders được Atletico Madrid theo đuổi dù mới gia nhập đội bóng từ AC Milan một mùa giải. Omar Marmoush và Rico Lewis cũng chưa được đảm bảo tương lai, đặc biệt khi Lewis đánh mất vị trí trong giai đoạn cuối mùa.

Ở vị trí thủ môn, James Trafford được cho là không hài lòng khi phải dự bị cho Gianluigi Donnarumma và sẽ xem xét tương lai sau World Cup. Trong khi đó, trung vệ Ruben Dias bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Một mùa hè đầy sóng gió đang chờ Man City, với khả năng đội hình từng thống trị bóng đá Anh sẽ thay đổi mạnh mẽ dưới triều đại mới của Maresca.