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Thể thao

Pep Guardiola hiện tại

  • Thứ ba, 9/6/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi khép lại hành trình 10 năm huy hoàng cùng Man City, Pep Guardiola nhận được lời tri ân đầy cảm xúc từ những người đồng hành thân thiết tại Etihad.

Guardiola trở về quê nhà nghỉ ngơi sau 10 năm gắn bó với Man City.

Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ hay ban lãnh đạo CLB bày tỏ sự tiếc nuối, những người từng làm việc gần gũi với chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng dành cho ông những lời tri ân đặc biệt. Trong số đó có MC Natalie Pike, gương mặt quen thuộc của hệ thống truyền thông Man City suốt nhiều năm qua.

Natalie là người thực hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của Guardiola trên sân Etihad trước ngày chia tay. Sau buổi lễ tri ân, cô đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ôm Guardiola đầy xúc động cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Love you Pep".

Sau 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ, biến đội chủ sân Etihad thành thế lực thống trị bóng đá Anh và một trong những CLB mạnh nhất châu Âu.

Hiện tại, Guardiola trở về Barcelona để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc với cường độ cao. Sau đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu và cố vấn kỹ thuật cấp cao cho hệ thống City Football Group.

Đáng chú ý, việc Guardiola trở về Barcelona có giúp ông hàn gắn mối quan hệ với vợ cũ Cristina Serra hay không vẫn là dấu hỏi. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết cặp đôi chia tay từ năm 2024 và đang hoàn tất thủ tục ly hôn sau hơn 30 năm gắn bó.

Dù đường ai nấy đi, cả hai duy trì mối quan hệ văn minh vì các con và luôn giữ kín đời tư. Nhiều nguồn tin cho rằng khoảng cách địa lý kéo dài, khi Cristina sống tại Tây Ban Nha còn Guardiola làm việc ở Anh, là nguyên nhân khiến mối quan hệ rạn nứt.

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Minh Nghi

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