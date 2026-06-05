Chủ tịch Man City tiết lộ điều bất ngờ về Guardiola

Khaldoon Al Mubarak cho biết Pep Guardiola từng nhiều lần muốn rời Manchester City trước khi chính thức khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ tại Etihad.

Pep Guardiola từng nhiều lần muốn rời Manchester City trước khi chính thức khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ tại Etihad.

Pep Guardiola chia tay Manchester City sau mùa giải 2025/26, khép lại giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng nhiều lần nghĩ đến chuyện ra đi trước đó.

"Trong 10 năm qua, Pep có lẽ đã từ chức khoảng 100 lần", Khaldoon chia sẻ trên kênh truyền thông chính thức của Man City.

Người đứng đầu đội chủ sân Etihad cho biết Guardiola thường xuyên đưa ra ý định rời ghế huấn luyện mỗi khi đội bóng trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, ông luôn tìm cách thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiếp tục ở lại.

"Mỗi lần Pep nói muốn nghỉ việc, điều đó không có nghĩa ông ấy thực sự nghỉ. Bạn phải hiểu cách làm việc với Pep. Tôi luôn cố gắng giữ ông ấy ở lại cho đến khi nhận ra đây thực sự là thời điểm thích hợp để chia tay", Khaldoon nói.

Guardiola rời Man City sau 10 năm gắn bó cùng bộ sưu tập 20 danh hiệu. Trong thời gian đó, ông giúp đội bóng giành 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội khác.

Dù vẫn khép lại mùa giải cuối cùng bằng các danh hiệu FA Cup và League Cup, Guardiola thừa nhận ông không còn đủ năng lượng để tiếp tục dẫn dắt đội bóng.

Sự ra đi của chiến lược gia 55 tuổi khép lại một chương lịch sử tại Etihad. Dưới thời Guardiola, Man City không chỉ thống trị bóng đá Anh mà còn lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu.

Bên cạnh việc chia sẻ về Guardiola, Khaldoon cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Man City đã qua thời kỳ đỉnh cao sau hai mùa liên tiếp không thể vô địch Premier League.

"Chiến thắng nằm trong ADN của CLB. Chúng tôi được xây dựng để chiến thắng. Với những sự bổ sung trong mùa hè này, tôi tin Man City sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới", ông khẳng định.

Người được xem là ứng viên sáng giá nhất thay thế Guardiola hiện là Enzo Maresca. Nhà cầm quân người Italy từng làm trợ lý cho Guardiola tại Man City và vừa trải qua mùa giải thành công cùng Chelsea.

Dù chưa công bố chính thức, Khaldoon cho biết ban lãnh đạo đã hoàn tất quá trình lựa chọn và sẽ sớm thông báo HLV mới.

"Chúng tôi tin mình sẽ mang về người phù hợp nhất cho Manchester City. Hãy chờ thêm một chút nữa", ông nói.