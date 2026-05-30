Định mệnh gọi tên Arteta

Trước khi là HLV hàng đầu châu Âu, Mikel Arteta từng là chàng trai trẻ bị đẩy khỏi Barcelona vì không thể cạnh tranh với những tài năng như Pep Guardiola và Luis Enrique.

Arteta cuối cùng cũng vượt qua Guardiola.

Điểm dừng chân giúp Arteta bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp lại chính là PSG, đội bóng ông chuẩn bị đối đầu ở trận chung kết Champions League. PSG cũng là nơi Arteta giành danh hiệu châu Âu đầu tiên trong đời, một chiếc cúp nhỏ bé đến mức gần như chẳng còn ai nhớ tới. Nhưng đôi khi lịch sử bóng đá luôn thích tạo ra những vòng tròn kỳ lạ.

PSG từng là nơi Arteta bắt đầu hành trình đi tìm chỗ đứng

Khi nhắc đến Arteta, người ta thường nghĩ tới hình ảnh HLV trẻ tuổi đưa Arsenal trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. Ít ai còn nhớ rằng danh hiệu châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của ông lại đến trong màu áo PSG.

Đó là mùa hè năm 2001, thời điểm Arteta mới chỉ là một cầu thủ trẻ loay hoay tìm đường khẳng định bản thân sau khi rời lò đào tạo Barcelona. Khi ấy, Barcelona sở hữu quá nhiều tiền vệ tài năng và Arteta gần như không có cơ hội chen chân vào đội một.

Ông không thể cạnh tranh với Guardiola ở vị trí tổ chức lối chơi. Và Enrique cũng là một trong những tiền vệ trụ cột của Barcelona thời kỳ ấy. Không tìm được chỗ đứng tại Camp Nou, Arteta bị đẩy sang PSG theo dạng cho mượn. Đó là quyết định thay đổi sự nghiệp của ông.

PSG lúc đó hoàn toàn khác phiên bản quyền lực ngày nay. Họ chỉ là đội bóng thuộc nhóm khá ở Ligue 1, thường xuyên sống dưới cái bóng của các CLB lớn châu Âu. Không có dàn siêu sao, không có tham vọng thống trị lục địa già và càng không được xem là “gã khổng lồ” như hiện tại.

Trong màu áo PSG, Arteta giành danh hiệu đầu tiên của đời cầu thủ chuyên nghiệp: UEFA Intertoto Cup. Đó là giải đấu gần như đã biến mất khỏi ký ức bóng đá hiện đại. Intertoto được tổ chức vào đầu mùa giải như một vòng “vé vớt” để chọn các đội tham dự UEFA Cup, tiền thân của Europa League ngày nay.

Giá trị của chiếc cúp ấy nhỏ đến mức nhiều người thậm chí còn xem nhẹ hơn cả Conference League hiện tại. Nếu cúp bạc Conference League nặng tới 11 kg và được nâng cao trong ánh đèn rực rỡ, thì chiếc cúp Intertoto chỉ nhỏ cỡ một quả trứng ngỗng, giống món quà lưu niệm hơn là biểu tượng của vinh quang.

Thậm chí gần như không còn bức ảnh nổi tiếng nào ghi lại khoảnh khắc Arteta nâng chiếc cúp đó. Nhưng dù nhỏ bé đến đâu, nó vẫn là danh hiệu châu Âu đầu tiên của ông.

Các cầu thủ Arsenal sẽ giúp Arteta toại nguyện.

Một đêm chung kết khác của Arteta với PSG

Điều thú vị nhất của bóng đá nằm ở những vòng lặp của số phận. Ngày Arteta rời Barcelona để sang PSG, ông chỉ là cầu thủ trẻ đi tìm cơ hội tồn tại. PSG khi ấy cũng chỉ là điểm dừng chân tạm thời của một tài năng chưa định hình tương lai.

Còn hiện tại, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn. PSG giờ trở thành thế lực số một châu Âu, đội bóng sở hữu dàn sao hàng đầu thế giới và đang đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch Champions League. Trong khi đó, Arteta không còn là cầu thủ học việc năm nào.

Ông vượt qua cái bóng của Pep Guardiola để đưa Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh. Giờ là lúc Arteta cần vượt qua nốt Enrique để vô địch châu Âu và trở thành HLV xuất sắc thế giới.

Năm ngoái, Enrique thắng Arteta tại bán kết Champions League nhưng điều đó không quan trọng. Arteta từng nhiều lần thua Guardiola trước khi quật ngã đàn anh ở mùa giải cuối cùng của Pep trên đất Anh.

Điều đặc biệt trong cuộc đấu Arteta - Enrique còn là Arteta giờ chuẩn bị đối đầu chính PSG trong trận đấu lớn nhất cấp CLB châu Âu. Đó giống một cuộc hội ngộ kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại.

Năm xưa, PSG trao cho Arteta cơ hội đầu tiên để cảm nhận hương vị của một danh hiệu châu Âu. Nhưng danh hiệu ấy nhỏ bé đến mức gần như bị lãng quên trong lịch sử bóng đá. Giờ đây, Arteta đứng trước cơ hội giành chiếc cúp lớn nhất châu Âu ngay bằng cách đánh bại đội bóng từng mở ra hành trình ấy cho mình.

Nếu thành công, khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ khác rất xa năm 2001. Sẽ không còn là chiếc cúp nhỏ bằng quả trứng ngỗng bị quên lãng hay những bức ảnh thất lạc theo thời gian. Đó sẽ là hình ảnh của Arteta giữa ánh đèn Champions League, đứng trên đỉnh châu Âu cùng Arsenal sau hành trình dài từ một cầu thủ trẻ bị Barcelona ghẻ lạnh.

