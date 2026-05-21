Arsenal có phải nhà vô địch Premier League tệ nhất lịch sử?

Phát biểu của Paul Scholes về Arsenal từng gây sốc, lan tỏa mạnh mẽ và vô tình tạo ra một định kiến tiêu cực đeo bám thầy trò Mikel Arteta suốt mùa giải 2025/26.

Arsenal xứng đáng vô địch.

Tháng 1/2026, Scholes chỉ trích Arsenal rằng nếu vô địch, "Pháo thủ" có thể là nhà vô địch tệ nhất lịch sử Premier League. Ông đồng thời nhấn mạnh đội bóng của Arteta thiếu những cầu thủ tấn công đủ đẳng cấp.

Tuyên bố đó lập tức tạo ra làn sóng tranh luận. Và khi mùa giải khép lại với chức vô địch Premier League 2025/26 thuộc về Arsenal, câu hỏi được đặt ra là liệu họ có phải nhà vô địch kém nhất lịch sử giải đấu?

Arsenal không tệ

Để trả lời, cần tách cảm xúc khỏi dữ liệu. Có thể nhìn vào 5 chỉ số cơ bản của một nhà vô địch gồm điểm số, số trận thắng, trận thua, bàn thắng và bàn thua. Đây không phải thước đo tuyệt đối, nhưng công bằng nhất để so sánh những nhà vô địch qua các thời kỳ.

Về điểm số, Arsenal 2025/26 không nằm ở nhóm kém nhất. Họ đứng thứ 8 trên BXH các nhà vô địch có điểm thấp nhất lịch sử Premier League. Chưa kể, đội chủ sân Emirates còn một trận chưa đấu gặp Crystal Palace.

Đáng chú ý, kỷ lục buồn lại không thuộc về Arsenal, mà chính đội bóng Scholes khoác áo. Manchester United mùa 1996/97 đăng quang với 75 điểm. Một nghịch lý thú vị khi người đưa ra nhận xét lại gắn với tập thể đang giữ thống kê tệ nhất lịch sử ở tiêu chí này.

Arsenal vô địch sau 3 mùa liên tiếp về nhì.

Ở khía cạnh số trận thắng, Arsenal của Arteta đứng vị trí thứ 11 với 25 trận thắng. Tất nhiên, họ cũng không rơi vào nhóm tệ nhất lịch sử. Ở đó, kỷ lục buồn một lần nữa lại thuộc về Manchester United mùa 1996/97. Với Scholes trong đội hình, "Quỷ đỏ" chỉ giành được 21 chiến thắng sau 38 vòng.

Về số trận thua, bức tranh vẫn không đẩy Arsenal xuống đáy lịch sử. Hiện thầy trò HLV Mikel Arteta có 5 trận thua, kém kỷ lục của Blackburn mùa 1994/95 (7 trận). Trong khi đó, MU có 3 mùa giải lên ngôi vô địch với 6 trận thất bại.

Với số bàn thắng, đây là khía cạnh Arsenal bị chỉ trích nhiều nhất. Hàng công của họ bị cho là thiếu bùng nổ so với các nhà vô địch trước đây. Tuy nhiên, khi đối chiếu dữ liệu lịch sử, họ không phải đội ghi ít bàn nhất.

Kỷ lục tiếp tục thuộc về Manchester United mùa 1992/93 với 67 bàn. Thậm chí, Premier League thời điểm này có tới 22 đội và trải qua 42 vòng đấu. Arsenal hiện ghi được 69 bàn và còn cơ hội cải thiện ở vòng cuối.

Ngược lại, hàng phòng ngự là điểm sáng rõ rệt của Arsenal. Số bàn thua của họ thuộc nhóm thấp nhất lịch sử các nhà vô địch Premier League với 26 bàn. Một lần nữa, MU lại tệ nhất ở thông số này với 45 bàn thua mùa 1999/2000.

Chức vô địch là câu trả lời tốt nhất

Nhìn tổng thể 5 chỉ số, Arsenal cho thấy họ có những điểm yếu, nhưng cũng có những chỉ số nằm trong nhóm rất tốt, đặc biệt là khâu phòng ngự. Và quan trọng hơn, không có dữ liệu nào có thể gán nhãn họ là "nhà vô địch tệ nhất lịch sử Premier League".

Trong khi đó, nghịch lý thú vị nằm ở chỗ đội bóng xuất hiện nhiều nhất trong danh sách lại chính là Manchester United mùa 1996/97 của Scholes. Trong 5 tiêu chí phân tích, họ xuất hiện ở nhóm đầu hoặc gần đầu của ít nhất 3 tiêu chí tiêu cực.

Lịch sử chỉ ghi nhớ nhà vô địch.

Một nhận xét được đưa ra để chỉ trích Arsenal, cuối cùng lại vô tình đặt chính đội bóng của người phát ngôn vào vị trí không mấy dễ chịu trong lịch sử thống kê.

Nhưng có lẽ điều đáng suy ngẫm hơn không nằm ở việc Arsenal có tệ nhất hay không. Bóng đá không chỉ được đo bằng cảm giác hay những phát biểu gây tranh cãi. Nó được ghi lại bằng bảng xếp hạng cuối mùa, thứ duy nhất không thay đổi theo thời gian.

Và lịch sử luôn rất lạnh lùng. Người ta không nhớ ai chơi đẹp hơn, không nhớ ai áp đảo hơn, càng không nhớ những tranh luận ồn ào giữa mùa giải. Lịch sử chỉ ghi nhớ nhà vô địch.

Arsenal của Arteta, dù bị nghi ngờ, vẫn làm được điều quan trọng nhất là đăng quang Premier League. Và trong bóng đá, đó luôn là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho mọi cuộc tranh luận.

